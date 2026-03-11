Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cân nhắc ngân sách bổ sung khi chiến dịch quân sự leo thang

(Ngày Nay) - Ngày 10/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa, bang Louisiana) cho biết một gói ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Iran là “điều không thể tránh khỏi”.
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cân nhắc ngân sách bổ sung khi chiến dịch quân sự leo thang

Phát biểu tại hội nghị hẹp của các nghị sĩ Cộng hòa ở Doral, bang Florida, ông Mike Johnson thông báo: “Chúng tôi đã dự đoán sẽ phải có gói bổ sung ngay cả trước khi chiến dịch Iran bắt đầu. Tuy nhiên, chi tiết và thời điểm vẫn chưa được công bố”.

Hạ nghị sĩ Mike Kennedy (Cộng hòa, Utah) cũng cho biết gói ngân sách sẽ “rất tốn kém” nhưng chưa có con số cụ thể.

Mặc dù vậy, việc thông qua ngân sách bổ sung được cho là sẽ gặp khó khăn, khi một số nghị sĩ bảo thủ, vốn ủng hộ cắt giảm chi tiêu, có thể sẽ phản đối dự luật nếu có mức chi lớn. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries (Dân chủ, New York), cho đến nay vẫn chưa cam kết ủng hộ gói ngân sách. Người này cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra được các lý do thuyết phục cho chiến dịch tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyết định này tại Đồi Capitol.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố tại Doral hôm 9/3 rằng chiến dịch quân sự sẽ kết thúc “rất sớm” và ông cũng tự tin về việc đạt được một số mục tiêu, trong đó có việc làm suy giảm năng lực tên lửa đạn đạo của Iran và làm tê liệt hải quân nước này. Chính quyền Tổng thống Trump ước tính các cuộc không kích trong 2 ngày đầu của chiến dịch tiêu tốn 5,6 tỷ USD cho đạn dược.

Cùng lúc, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã có 140 binh sĩ nước này thương vong, trong đó có 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng.

Trước chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã lên tiếng chỉ trích Hội đồng Bảo an im lặng trước các cuộc tấn công này. Theo ông, các cuộc tấn công vào kho nhiên liệu ở Tehran đã làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

