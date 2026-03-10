Công an Hà Nội bảo đảm an ninh bầu cử từ không gian mạng đến cơ sở

(Ngày Nay) - Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng lan truyền nhanh chóng, công tác bảo đảm an ninh mạng phục vụ bầu cử được Công an thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng.

Với hơn 6 triệu cử tri và 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. Trước yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn từng địa bàn.

Các đơn vị chức năng chủ động rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử hoặc kích động chia rẽ, gây mất đoàn kết.

Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phòng ngừa từ sớm

Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử; đồng thời thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử để tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất trong toàn lực lượng.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Công an thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố nhiều giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Trên cơ sở đánh giá, nhận diện sớm các nguy cơ có thể tác động đến cuộc bầu cử, lực lượng Công an các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý phù hợp, không để phát sinh các tình huống phức tạp từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động rà soát các vấn đề liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Những vụ việc tiềm ẩn phức tạp được kịp thời tham mưu giải quyết ngay từ đầu, hạn chế nguy cơ phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Quản lý cử tri bằng dữ liệu số

Một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, lập danh sách cử tri.

Cảnh sát khu vực trực tiếp xuống địa bàn cư trú, rà soát từng trường hợp, cập nhật và làm sạch dữ liệu dân cư. Hiện 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhờ đó, việc lập và điều chỉnh danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm mỗi công dân chỉ được lập danh sách và thực hiện quyền bầu cử tại một địa bàn duy nhất.

Phương án bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu

Tại các khu vực bỏ phiếu, Công an cơ sở đã tiến hành khảo sát thực tế, nắm chắc tình hình địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự cụ thể cho từng điểm.

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ được phân công rõ ràng cho từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời duy trì chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng đã chủ động kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các địa điểm bỏ phiếu; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; đồng thời xây dựng phương án xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Song song với đó, Công an thành phố phân công các phòng nghiệp vụ tăng cường lực lượng xuống cơ sở, trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Các biện pháp quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, kiểm tra hành chính cũng được đẩy mạnh; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của toàn lực lượng, Công an thành phố Hà Nội đang sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Từng cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trong không khí dân chủ, an toàn và trật tự.