Trước đề nghị di dời ĐH Bách Khoa, Phát Đạt làm nhiều dự án BT mãi chưa xong

(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vào cuối tháng 1/2026 có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị xem xét các bước để di dời Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ khu vực nội đô đến vị trí mới tại Làng Đại học Thủ Đức.

Người đứng đầu doanh nghiệp cũng đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét chấp thuận cho công ty nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất của Trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng (Q.10 cũ) sau khi di dời để phù hợp với nhu cầu và sự phát triển chung của thành phố.

TP.HCM vẫn đang nghiên cứu

Phát Đạt cam kết đáp ứng đầy đủ năng lực thực hiện dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và chi trả các khoản chi phí phục vụ cho công tác khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án này.

Đề nghị của Phát Đạt gây nhiều phản ứng trong dư luận những ngày qua. Trước ồn ào này, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM chiều ngày 9/3/2026 có thông tin làm rõ một số nội dung. Theo đó, chủ trương di dời Trường Đại học Bách Khoa đã được nghiên cứu từ trước trong hệ thống Đại học Quốc gia chứ không phải vấn đề mới phát sinh; Việc di dời phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành;

Việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục ở cấp Trung ương; Hiện nay chưa có quyết định giao đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào; Và các cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án.

Phát Đạt là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có tiếng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Công ty được thành lập năm 2004 và đến năm 2010 thì lên sàn, mã chứng khoán PDR. Tháng 8/2025, Phát Đạt thông báo tăng vốn điều lệ lên gần 9.800 tỷ đồng. Trụ sở hiện nay nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hoà (Q.3 cũ), TP.HCM. Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt cùng Tổng Giám đốc ông Bùi Quang Anh Vũ cùng là người đại diện pháp luật.

Trước khi có văn bản đề nghị di dời Trường Đại học Bách Khoa và quy hoạch lại khu đất 268 Lý Thường Kiệt rộng hơn 14ha, Công ty Phát Đạt từng tham gia triển khai nhiều dự án có yếu tố đất công trên địa bàn TP.HCM theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) – doanh nghiệp bỏ tiền xây dựng công trình hạ tầng rồi chuyển giao cho nhà nước quản lý, đổi lại nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất. Tuy nhiên, những dự án BT có sự góp mặt của Phát Đạt nhiều năm qua vẫn còn dang dở.

Dự án Nhà thi đấu ngàn tỷ... thành công viên

Khoảng 15 năm trước, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, còn gọi là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, số 8 Võ Văn Tần, P.Xuân Hoà (Q.3 cũ), TP.HCM. Nhà thi đấu toạ lạc trên phần diện tích khoảng 1,4ha, nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố với 4 mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần.

Ban đầu, Tổng Công ty Cổ phần đền bù giải toả (Công ty Cổ phần Đức Khải được chấp thuận thí điểm thành lập) được chỉ định làm nhà đầu tư, dự án có giá trị 988 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian từ 2010-2012. Sau khi hoàn thành và bàn giao cho TP.HCM, doanh nghiệp dự kiến nhận được toàn bộ mặt bằng nhà, đất ở số 257 đường Trần Hưng Đạo (Q.1) với diện tích 2.350m2. Do thời gian thực hiện kéo dài nên dự án bị đội vốn lên hơn 1.352 tỷ đồng, thành phố bổ sung thêm khu đất số 3 - 3bis đường Phan Văn Đạt (Q.1) rộng 902m2 vào quỹ đất dự kiến thanh toán.

Đến cuối năm 2014, doanh nghiệp này ký kết hợp đồng hợp tác phát triển bất động sản với Phát Đạt để xây dựng Nhà thi đấu. Thêm nhiều năm nữa trôi qua, dự án vẫn chưa triển khai làm tổng vốn đầu tư một lần nữa đội lên 1.953 tỷ đồng và thêm một khu đất rộng 3ha tại Trường đua Phú Thọ được thêm vào quỹ đất dự kiến đổi cho doanh nghiệp.

Đầu năm 2018, UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, lúc này, Công ty Phát Đạt chính thức hiện diện bằng việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP (trong đó, Phát Đạt góp 147 tỷ đồng, chiếm 49% vốn điều lệ 300 tỷ đồng). Nhà đầu tư ban đầu sẽ chuyển giao quyền thực hiện dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP.

Kể từ 2018 đến 3/2024, dự án vẫn bốn mặt quây tôn, bên trong cỏ cây rậm rạp. Chủ tịch UBND TP.HCM khi đó là ông Phan Văn Mãi ra “tối hậu thư”, giao các Sở ngành xử lý dứt điểm vấn đề tồn tại, rà soát cơ sở pháp lý, đề xuất hình thức thực hiện. Khoảng hai tháng sau, ông Phan Văn Mãi chỉ đạo dừng đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), chuyển sang đầu tư công.

Và đến đầu năm 2026, khu đất vàng rộng 1,4ha bỗng "lột xác" trở thành công viên mới trước sự ngỡ ngàng của cư dân thành phố, còn Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ngàn tỷ lại chẳng thấy đâu?.

Hạ tầng Khu cổ đại giậm chân

Dự án Công viên Lịch sử Văn hoá Dân tộc TP.HCM, P.Long Bình (Q.9 cũ), TP.HCM là công trình cấp Quốc gia, một dự án lớn về quy mô sử dụng đất và mức vốn đầu tư. Theo quy hoạch, Công viên gồm 4 phân khu chức năng: Khu cổ đại (Khu I) với diện tích hơn 84ha, Khu Trung đại (khu II) hơn 29ha, Khu Cận hiện đại (Khu III) gần 36ha và Khu sinh hoạt văn hóa (Khu IV) rộng hơn 245ha, bao gồm Cù lao Bà Sang (gần 40ha) xây dựng các khu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí theo chuyên đề.

Năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đức Khải thực hiện dự án Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu cổ đại) theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT với tổng mức đầu tư khoảng 936 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục khác nhau.

Dự án dự kiến được khởi công trong tháng 12/2015, hoàn thành trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, mãi đến tháng 10/2018, Lễ động thổ dự án mới được diễn ra, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Coinin (Công ty Coinin) làm nhà đầu tư. Đây là doanh nghiệp dự án do Công ty Cổ phần Đức Khải nắm 88% vốn điều lệ ban đầu và Tổng Công ty cổ phần đền bù giải toả góp 12%.

Vài tháng trước ngày động thổ, 3/2018, HĐQT Công ty Phát Đạt công bố thông tin mua lại 68% vốn góp của Công ty Đức Khải và 12% của Tổng Công ty cổ phần đền bù giải toả tại Công ty Coinin. Sang tháng 4/2018, Phát Đạt có thông báo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM việc Coinin là công ty con của doanh nghiệp địa ốc này với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 80%.

Dự kiến sau khi hoàn thành dự án và bàn giao lại cho TP.HCM, nhóm doanh nghiệp này được thanh toán bằng quyền sử dụng đất tại Cù lao Bà Sang (P.Long Bình, TP.Thủ Đức cũ). Tuy nhiên, dự án thi công được một thời gian, một vài hạng mục được hoàn thành thì đình trệ chưa rõ lý do.

Theo Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Phát Đạt, dự án chỉ đạt 35% khối lượng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở dự án vào cuối năm ghi nhận hơn 426 tỷ đồng. Số liệu này tại thời điểm cuối năm 2024 giữ nguyên là trên 426 tỷ đồng. Và mới nhất, trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV-2025 của Phát Đạt vẫn cho thấy con số tương tự, trên 426 tỷ đồng. Số liệu thể hiện chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Phát Đạt tại dự án này không thay đổi qua ba năm gần nhất - đồng nghĩa nhiều năm dự án giậm chân tại chỗ.

Dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ra sao?

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV-2025 của Phát Đạt cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM gần 8 tỷ đồng. Dự án này bắt đầu từ năm 2010; khi đó, UBND TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho thành phố được thí điểm Dự án Xây dựng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.132 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng công trình tại Khu 6A - Khu đô thị mới Nam thành phố, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ trên diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 3ha, quy mô 500 giường bệnh, thời gian thực hiện từ năm 2010-2012.

Sau khi được chấp thuận, UBND TP.HCM giao Tổng Công ty cổ phần đền bù giải toả thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng. Đến năm 2015, nhà đầu tư này ký hợp đồng hợp tác phát triển bất động sản với Phát Đạt để xây dựng bệnh viện mới. Hai bên thống nhất thành lập một công ty BT để triển khai.

Cuối năm 2016, tổng mức đầu tư của dự án đã đội lên khoảng 1.680 tỷ đồng. Đến năm 2023, tổng vốn đầu tư tiếp tục tăng lên hơn 2.166 tỷ đồng. Theo Sở Y tế, thành phố chưa bố trí được quỹ đất để thực hiện thanh toán cho hợp đồng BT của dự án và vướng mắc giải phóng mặt bằng nên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình mới đến nay vẫn không triển khai được. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình từng đề xuất thực hiện hai dự án khác, ở hai vị trí khác bằng ngân sách thành phố.

Cả 3 dự án đổi đất lấy hạ tầng liên quan đến Phát Đạt là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (1.953 tỷ đồng), Hạ tầng Kỹ thuật nội bộ Khu Cổ đại (936 tỷ đồng) và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình mới (2.166 tỷ đồng) đều không thể hoàn thành đúng tiến độ và liên tục đội vốn. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực hiện dự án của Phát Đạt, trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản này vừa đề nghị xem xét chủ trương thực hiện các bước nghiên cứu, triển khai thi công xây dựng mới, di dời Trường Đại học Bách Khoa và quy hoạch lại khu đất cũ ở số 268 Lý Thường Kiệt nói trên.