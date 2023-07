Mỹ dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 với các đảo quốc Thái Bình Dương

Phát biểu biểu tại trung tâm tư vấn chính sách Heritage Foundation của Mỹ, Đặc phái viên Mỹ phụ trách đàm phán hiệp định với các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, ông Joseph Yun cho biết hội nghị thượng đỉnh nói trên dự kiến sẽ diễn ra xung quanh thời điểm Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức các cuộc họp ở thành phố New York vào tháng 9.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden, ông Jake Sullivan cũng cho hay vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Biden đã lên kế hoạch cho hội nghị trong năm nay sau khi ông hủy chuyến thăm Papua New Guinea do cuộc khủng hoảng nợ công trong nước.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ hội nghị, chính quyền Tổng thống Biden cam kết tăng cường hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương. Washington cũng thông báo sẽ lập một quỹ mới trị giá 810 triệu USD hỗ trợ các đảo quốc này phát triển nghề cá, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường.