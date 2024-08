Mỹ kiện TikTok vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em dưới 13 tuổi

Cụ thể, TikTok bị kiện vì đã thu thập dữ liệu cá nhân của hàng triệu trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trực tuyến (COPPA).

Đây là hành động pháp lý mới nhất của Washington nhằm vào TikTok, vốn đang phải đối mặt với một đạo luật của Mỹ yêu cầu công ty mẹ ByteDance bán lại TikTok hoặc sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Trong đơn kiện, bên nguyên đơn cáo buộc TikTok đã thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em, bao gồm cả địa chỉ email, ngay cả khi tài khoản được tạo ở chế độ "Trẻ em". Cùng với đó, TikTok đã không tuân thủ các yêu cầu của phụ huynh khi muốn xóa bỏ tài khoản và dữ liệu của con em mình. Đơn kiện viện dẫn quy định của COPPA cấm các trang thông tin điện tử thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của cha mẹ. Chủ tịch FTC Lina Khan nhấn mạnh: "TikTok đã cố tình và liên tục vi phạm quyền riêng tư của trẻ em, đe dọa sự an toàn của hàng triệu trẻ em".

Tuy nhiên, người phát ngôn TikTok Alexander Haurek phủ nhận các cáo buộc và khẳng định rằng công ty đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đặc biệt là trẻ em. Tik Tok khẳng định công ty sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của mình và của người dùng.

Năm 2019, Mỹ đã đệ đơn kiện đối với một ứng dụng có tên là Musical.ly căn cứ theo COPPA. ByteDance sau đó đã mua và sáp nhập ứng dụng này vào TikTok. Theo các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, vụ kiện đó khiến TikTok phải thực hiện các bước để tuân thủ đạo luật về quyền riêng tư của trẻ em.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật yêu cầu TikTok phải tìm một người mua không phải là người Trung Quốc trước thời điểm giữa tháng 1/2025, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Luật này bắt nguồn từ lo ngại của Washington về an ninh quốc gia khi TikTok có tới 170 triệu người dùng tại Mỹ. TikTok đã đệ đơn kiện tại một tòa án liên bang Washington, cho rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất. Mỹ bác bỏ lập luận này, khẳng định luật pháp giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia. ByteDance cho biết họ không có kế hoạch bán TikTok, và công ty này đã đệ đơn kiện để ngăn chặn luật trên.

Ngày 2/8, một nhóm gồm 21 tiểu bang và hơn 50 nhà lập pháp Mỹ đã ủng hộ Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ luật yêu cầu ByteDance phải bán tài sản của TikTok tại Mỹ trước ngày 19/1/2025 hoặc phải đối mặt với lệnh cấm. Hồ sơ tòa án do Bộ trưởng Tư pháp bang Montana và Virginia dẫn dầu nêu rõ: "TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và quyền riêng tư của người dùng".

Dự kiến, Tòa án quận Columbia sẽ tổ chức tranh luận về thách thức pháp lý vào ngày 16/9.