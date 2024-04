Nâng cao hiểu biết, sự quan tâm về sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Lesley Miller, quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên là chủ đề được rất nhiều người quan tâm; trước đó, vào tháng 11/2023, UNICEF đã tổ chức hội thảo để trình bày về kết quả nghiên cứu từ cuộc khảo sát quốc gia về sức khỏe tâm thần trẻ vị thành viên Việt Nam do nhóm nghiên cứu của Tiến sỹ Nguyễn Đức Vinh, Viện Xã hội học thực hiện.

Bà Lesley cũng nhấn mạnh đến vai trò của thanh thiếu niên và cho cho rằng các em chính là đối tượng quan trọng và cần cởi mở trao đổi hơn nữa để giải quyết vấn để sức khỏe tâm thần. “Hội thảo là cơ hội để chia sẻ và phổ biến những kết quả nghiên cứu sâu và tham vấn những chính sách nhằm xây dựng hồ sơ quốc gia về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên”, bà Lesley Miller cho biết.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, sức khỏe tâm thần vốn ít được chú trọng trong các chương trình y tế và chăm sóc sức khỏe mà chủ yếu chỉ là chữa trị những trường hợp bệnh tâm thần nặng. Trong những năm gần đây, sức khỏe tâm thần đã được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam với nhiều chính sách, chiến lược, chương trình về sức khỏe tâm thần đã được ban hành.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Vinh cũng nhấn mạnh đến việc thúc đẩy truyền thông để nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần, bao gồm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và giảm kỳ thị; đẩy mạnh giáo dục và đào tạo về sức khỏe tâm thần ở các cấp độ và hình thức khác nhau.

Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày một số nghiên cứu đáng chú ý gần đây nhất do UNICEF và Viện Xã hội học thực hiện liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần chủ yếu và những yếu tố liên quan đến an sinh của thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận và đề xuất các chương trình can thiệp và chính sách cần thiết về chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ vị thành niên./.