Ngành du lịch Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ

Là địa phương trọng điểm về du lịch của tỉnh, từ đầu năm đến nay TP Hạ Long đã đưa 7 sản phẩm du lịch mới vào hoạt động. Các sản phẩm du lịch mới gồm: Tổ hợp vui chơi, giải trí Ngọn Hải Đăng; du thuyền nhà hàng kết hợp đám cưới trên Vịnh Hạ Long; lưu trú đẳng cấp; phiên chợ đồ cũ “Ký ức xưa” (cạnh Bảo tàng Quảng Ninh và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long); phố đi bộ và ẩm thực Bãi Cháy (khu Công viên Sun World Hạ Long); mô hình du lịch cộng đồng xã Sơn Dương; tổ hợp vui chơi giải trí Kim Cương (Tuần Châu).

Cùng với đó, thành phố cũng tăng cường các giải pháp để liên kết ngành, địa phương trong tỉnh, trong nước và nội vùng để phát triển du lịch. Đồng thời, truyền thông, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long, phát triển thêm nhiều thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc. Nhờ đó, nửa đầu năm 2024, Hạ Long đã đón trên 5,8 triệu lượt khách với tổng thu từ du lịch lên tới 12.700 tỷ đồng.

Không chỉ riêng TP Hạ Long, các địa phương trong toàn tỉnh đang tích cực triển khai, đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024.

Tại Vân Đồn, địa phương cũng đã đưa vào khai thác 10 sản phẩm du lịch mới, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Vân Đồn tăng 96% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 65,2%.

Theo thống kê của Sở Du lịch, nửa đầu năm 2024, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đón 10,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, tăng gần 1,5 lần so cùng kỳ. Mặc dù du lịch Việt Nam đang ở mùa thấp điểm đối với dòng khách quốc tế, nhưng lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh vẫn duy trì theo hướng tích cực. Trong đó, 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có lượng khách đến du lịch Quảng Ninh nhiều nhất là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Úc, Nhật, Pháp, Đức, Anh. Kết quả này có được là nhờ tỉnh đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách. Tính đến nay, Quảng Ninh đã đưa vào khai thác 23 sản phẩm du lịch mới theo kế hoạch từ đầu năm.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá kích cầu du lịch cũng được tỉnh ưu tiên, chú trọng. Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Du lịch và Hàng không Vietravel về thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch. Thông qua hoạt động này, tỉnh mong muốn Vietravel sẽ đồng hành hỗ trợ, tư vấn, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh, tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh, tăng cường quảng bá, xúc tiến điểm đến ở cả trong và ngoài nước, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới.

Các đơn vị, địa phương cũng tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo môi trường du lịch, giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn điểm đến, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Cùng với đó là xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong ứng xử, kinh doanh dịch vụ, du lịch; tạo bước đột phá trong bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch; phát triển sản phẩm du lịch gắn với các giá trị khác biệt riêng có của Quảng Ninh...

Mục tiêu năm 2024, Quảng Ninh phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục hoàn thiện để đưa 39 sản phẩm du lịch mới, trong đó tập trung vào các sản phẩm đẳng cấp cao, gắn với Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, di tích lịch sử danh thắng Yên Tử. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; hoàn thành sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.