Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu (Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.

Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới (Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.

Năm học 2026-2027: Tinh gọn mạng lưới, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục (Ngày Nay) - Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo đang bước vào giai đoạn cụ thể hóa các nhiệm vụ lớn bằng những giải pháp có tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 297/2026/NĐ-CP ngày 24/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy (Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria (Ngày Nay) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 25/7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại thủ đô Damascus, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu LHQ tới Syria kể từ năm 2009.

Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài (Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú (cư trú không xác định thời hạn) đối với người nước ngoài, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.

Tây Ban Nha, Pháp sơ tán thêm hàng chục nghìn người do cháy rừng (Ngày Nay) - Tình trạng cháy rừng tại các nước châu Âu vẫn diễn biến nghiêm trọng. Ngày 25/7, thêm hàng chục nghìn người dân ở Tây Ban Nha và Pháp phải sơ tán do các đám cháy lan rộng.

Alpha Alliance: “Mở khóa kiệt tác di sản, sưu tầm giá trị vượt thời gian” (Ngày Nay) -Chiều 24/7, Alphanam Group phối hợp cùng đơn vị phân phối Huy Hoàng Homes lần đầu ra mắt chương trình “Alpha Alliance” giới thiệu góc nhìn toàn cảnh về chiến lược phát triển bất động sản hàng hiệu gắn liền với di sản và hạ tầng điểm đến dành cho nhà đầu tư VIP.