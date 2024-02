Nhiều hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ​

Tối 29/2, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024 và chương trình nghệ thuật “Hương sắc Áo dài Việt” nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản Áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát huy thành công của chuỗi hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng từ năm 2019, đặc biệt là "Tuần lễ Áo dài" được tổ chức hàng năm, nhiều hoạt động tôn vinh Áo dài Việt Nam được triển khai sôi nổi, đa dạng, rộng khắp trên phạm vi cả nước. Nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024 trên phạm vi toàn quốc.

Trong chương trình sẽ có sự trình diễn các bộ sưu tập Áo dài gắn với 3 nội dung chủ đề: Tự hào Áo dài Việt, Tâm hồn Áo dài Việt và Tinh hoa Áo dài Việt, với bộ sưu tập áo dài nổi bật của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và hơn 50 nhà thiết kế xuất sắc trên cả nước đại diện cho gần 8.500 học viên từ chương trình “Cắt may và thiết kế áo dài” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam - Đại diện Học viện SVF Academy tổ chức trong năm 2023.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khai mạc Triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên” vào lúc 16 giờ 30- 17 giờ 00 chiều 4/3 tại sân hành lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là món quà tri ân tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng hào hùng trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên” với 3 nội dung chính: góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; vì một Điện Biên phát triển; Điện Biên – điểm hẹn của tương lai.

Nhằm tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, trong những ngày đầu tháng 3/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước: Dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình; dâng hương tại Bến Nhà Rồng- Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh; Viếng Lăng Bác, Nhà 67 Khu di tích Phủ Chủ tịch và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; viếng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thành phố Hà Nội; Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại nhà tù Sơn La tỉnh Sơn La…

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng dự kiến trao tặng gần 500 suất quà và tiền mặt tặng mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn tại 5 xã với trị giá 360 triệu đồng; trao 50 suất quà tặng vợ liệt sĩ Điện Biên và cựu chiến sĩ Điện Biên tại chương trình giao lưu “Thắm mãi tình quân dân” trị giá 50 triệu đồng; thăm và tặng quà chiến sĩ và con nuôi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, đồn biên phòng Pa Thơm và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên trị giá 20 triệu đồng; tặng 55 loa di động (loa kéo) cho các xã và đồn biên phòng trị giá hơn 300 triệu đồng.Tổng giá trị quà, hiện vật và tiền mặt là hơn 4 tỷ đồng.

Hội thảo và Liên hoan các mô hình/hoạt động sáng tạo phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số góp phần thúc đẩy bình đẳng giới do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức, diễn ra từ 05 - 06/3/2024 tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Triển lãm “Mẹ yêu con” bao gồm 30 bức ảnh đầy cảm xúc về những khoảnh khắc nhỏ giữa mẹ và con, tuy đời thường nhưng đầy ấm áp và yêu thương được Nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện trên cung đường dọc các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến miền Trung. Triển lãm diễn ra từ 1 đến 15/03/2024 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên “Theo dấu chân Đại tướng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nghệ An tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ dự kiến vào ngày 13/3/2024 tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An, đường Đào Tấn, Phường Cửa Nam, thành phố Vinh.

Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống Hà Nội” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng họa sỹ Phan Ngọc Khuê phối hợp tổ chức với mong muốn giới thiệu kho tàng truyện dân gian xưa, đặc biệt là Tranh truyện Hàng Trống và lan tỏa tình yêu với một dòng tranh truyền thống của Hà Nội đang dần mai một. Triển lãm sẽ diễn ra từ 18 đến 31/3/2024 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.