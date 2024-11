Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô

(Ngày Nay) - Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; trong khi Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.