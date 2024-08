Nhiều lựa chọn xa – gần cho du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trong khi giá vé máy bay đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam A (ASEAN) duy trì ở mức tốt, các tour ngắn ngày được các hãng lữ hành trợ giá, tour dài ngày được hưởng khuyến mại "khủng"..., một lượng lớn khách Việt đã chuyển hướng du lịch từ nội địa sang nước ngoài.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch điểm gần, du lịch tại chỗ cũng “lên ngôi”. Ngành du lịch đã có chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh này.

Lựa chọn tour xuất ngoại ngắn ngày

Từ đầu tháng 8/2024, chị Phan Hải Hà (Hà Nội) đã dự định đi Quy Nhơn du lịch dịp 2/9. Khi tìm hiểu trên các trang thông tin (website), chị Hà thấy giá vé máy báy khứ hồi khoảng 5-6 triệu đồng/người. Nếu chọn bay giờ đẹp, chi phí vé cho cả gia đình 4 thành viên sẽ lên đến khoảng 30 triệu đồng. Thêm vào đó, vì là dịp nghỉ lễ cuối cùng của mùa vè, khách sạn, resort tại những vị trí đẹp có giá phòng khá cao. Cộng tổng chi phí di chuyển, ăn ở và các hoạt động tham quan, chị Hà ước tính chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày, 3 đêm cho gia đình sẽ khoảng 50-60 triệu.

Khi tìm hiểu thêm các chuyến bay đến Thailand, Indonesia, Malaysia..., chị Hà khá bất ngờ với mức giá từ 5-12 triệu đồng/ khách là đã có 1 tour từ 4 đến 6 ngày. Thế là thay vì đi du lịch nội địa, chị Hà đã quyết định chọn tour đi Thailand.

Chị Nguyễn Thúy Mùi (Bắc Giang) cho biết, vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng đi và về đúng thời gian nghỉ lễ tăng gấp đôi ngày thường khiến gia đình chị từ bỏ ý định di chuyển bằng máy bay dịp này.

Thời điểm nghỉ lễ, mặc dù ngành hàng không đã tăng chuyến, tăng tần suất khai thác, nhưng giá vé máy bay vẫn tăng trên 20% so với ngày thường. Đặc biệt, những điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế…, giá vé tăng nhanh và những giờ bay đẹp hầu như đã hết chỗ. Cục hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 30/8- 3/9 đơn vị khai thác hơn 4.250 chuyến máy bay, bình quân khoảng 840 chuyến/ngày, tăng khoảng 3% so với thời điểm trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân có khoảng 600 chuyến bay nội địa/ngày và hơn 240 chuyến bay quốc tế/ngày.

Theo ông Ngô Xuân Phúc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Đầu tư thương mại Hà Nội, giá vé máy bay tăng do có sự điều chỉnh mức sàn vé của nhiều hãng hàng không. Bên cạnh đó, một số hãng hàng không thiếu hụt máy bay, khó có khả năng tăng chuyến nên dẫn đến tình trạng giá cao do khan vé chứ không phải do nhu cầu đi du lịch của người dân tăng lên.

Ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Lữ hành Du lịch Hùng Vương cho biết: Giá vé máy bay các tuyến đi trong nước đến các điểm nghỉ dưỡng, du lịch biển vào dịp nghỉ lễ 2/9 tăng gấp rưỡi. Đây là một trong những lý do chính để khách Việt chuyển hướng từ du lịch nội địa sang nước ngoài. Tỷ lệ các tour Việt và ngoài nước là 30-70%.

Tỷ trọng giá vé máy bay trong các tour chiếm đến 30-50%, nên khi giá vé tăng gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du dịch của người dân. Giá vé tăng, khách giảm, dẫn đến doanh thu của các hãng lữ hành giảm. Theo thống kê của nhiều hãng lữ hành, nhìn chung, lượng khách bỏ tiền đi tour dịp 2/9 năm nay giảm nhẹ so với năm 2023.

Hiện nay, các tour du lịch 4-6 ngày đi đến các quốc gia trong khu vực như Thailand, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…, đều đã được các hãng lữ hành bán gần hết. Nhằm tăng tính cạnh tranh, các hãng lữ hành đã phối hợp với các hãng hàng không mở ra các combo du lịch với giá ưu đãi, thêm nhiều điểm đến mới như: Tour dành cho người cao tuổi, tour dành cho Việt kiều về nước cùng gia đình đi du lịch…

Nhiều hoạt động du lịch tại các địa phương

Nắm bắt được xu hướng du lịch đến các điểm xa giảm, nhiều địa phương, đặc biệt những thành phố lớn đã chuẩn bị nhiều chương trình du lịch tại địa phương để thu hút lượng khách nội tại, đáp ứng nhu cầu du lịch tự túc, tour trải nghiệm ăn uống (food tour), tham quan các điểm di tích, văn hóa, làng nghề... trong ngày.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến, lượng khách sẽ tăng thêm 20-25%. Nhiều điểm du lịch gần, thuận tiện di chuyển tham quan trong ngày như: Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Thảo Cầm viên, Suối Tiên... đều tích cực chuẩn bị đón khách dịp này. Xe buýt 2 tầng đã được tăng cường thêm xe và mở thêm tuyến qua một số điểm tham quan. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh mở thêm các tour đường thủy, đi tàu tham quan sông Sài Gòn kết hợp ẩm thực trên tàu. Thành phố cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 2/9, kết hợp với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại các quận, huyện.

Là thành phố biển miền Trung, có khoảng cách vàng giữa 2 đầu Bắc – Nam, Đà Nẵng là điểm đến “hút” khách trong kỳ nghỉ lễ. Tại đây sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà, cầu Rồng phun lửa phục vụ du khách thập phương và cả người dân địa phương.

Trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, tại Thủ đô Hà Nội cũng diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến du lịch, văn hóa hấp dẫn. Thành phố tiếp tục triển khai tour tham quan Thủ đô (City tour) với nhiều vé được phát miễn phí vào buổi chiều (từ 31/8 đến 2/9) để đẩy mạnh quảng bá về các điểm đến.

Bên cạnh những địa điểm du lịch quen thuộc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tại khu vực các huyện ngoại thành cũng có nhiều điểm du lịch mới với tổ hợp vui chơi, giải trí như: Lễ hội Xứ Sở Thần Tiên (tại Thiên đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức); chương trình biểu diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" với có màn bắn pháo hoa (tại Công viên Biển Tuần Châu Hà Nội, huyện Quốc Oai); Lễ hội mùa thu (Ocean City - Điểm du lịch Dương Xá, huyện Gia Lâm); chương trình "Vui tết độc lập" gồm: tái hiện chợ phiên vùng cao "Sắc màu vùng cao"; giới thiệu, trải nghiệm "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh giữa lòng Hà Nội" (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây)…/.