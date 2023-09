Nhiều trải nghiệm của du lịch Việt Nam lọt top đầu thế giới

Tham quan Hà Nội bằng xe jeep và khám phá ẩm thực đường phố Sài thành với sinh viên bản địa được người dùng Tripadvisor bình chọn trong top 25 trải nghiệm hàng đầu thế giới. Hai hạng mục này thuộc giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Best of the Best do du khách của Tripadvisor trên toàn cầu bình chọn dựa vào trải nghiệm thực tế và phản hồi trên trang web. Các hạng mục khác sẽ được công bố lần lượt trong năm nay.

Trải nghiệm tham quan Hà Nội bằng xe jeep đứng thứ 10 trong danh sách với đánh giá đây là trải nghiệm “độc đáo.” Theo đó, trong chương trình tour, du khách sẽ có 4 tiếng khám phá những điểm đến lịch sử của Thủ đô, thưởng thức món ăn đường phố hấp dẫn và uống bia tại quán bar sân thượng. Giá cho một hành trình như vậy trung bình 55 USD/khách.

Dòng xe jeep nhỏ gọn được ví với "mui trần," lướt trên đường phố cổ đông đúc, dưới tiết trời Thu trong lành, mát mẻ, du khách như được hòa mình vào nhịp sống của người dân bản địa với những âm thanh ấn tượng.

Xếp thứ 14 trong danh sách bình chọn là tour ẩm thực đường phố với sinh viên bản địa Thành phố Hồ Chí Minh. Tour đi trong 4 tiếng, di chuyển bằng xe máy và được thiết kế cá nhân hóa nên đa dạng màu sắc trải nghiệm cho mỗi du khách.

Nhận tour này, các sinh viên sẽ đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá thành phố cùng các món ăn đường phố hấp dẫn như bánh mỳ, sò điệp nướng cùng bia lạnh, bánh xèo, hủ tíu, cơm tấm, bánh tráng trộn... Giá cho tour này có giá từ 25 USD/khách (tùy theo số lượng khách tham gia), bao gồm dịch vụ đưa đón tại khách sạn.

Danh sách 25 trải nghiệm du lịch hàng đầu thế giới còn điểm ra một số hoạt động khác như tour tham quan đảo Grand Circle và thị trấn Haleiwa ở Hawaii (Mỹ), lớp học nấu ăn ở Chiang Mai (Thái Lan), ngắm cá voi ở Juneau (Alaska) hay đạp xe quanh Singapore.

Trước đó, cuối tháng Năm vừa qua, tuyến đường sắt Thống Nhất (đường sắt Bắc Nam) lần đầu tiên dẫn đầu danh sách 9 hành trình du lịch bằng tàu ngoạn mục nhất do chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet bình chọn. Tuyến đường sắt gần 90 năm tuổi đời này đã thực sự gây ấn tượng với du khách quốc tế.

Các chuyên gia của Lonely Planet đánh giá tuyến đường sắt gần trăm tuổi của đất nước hình chữ S là “hành trình đường sắt hoành tráng đáng kinh ngạc,” khởi hành từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với quãng đường khoảng 1.730km.

Du lịch bằng tàu hỏa mang đến nhiều trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt khác biệt, từ việc đi xuyên qua các thành phố lớn đến vùng nông thôn yên ả, ngắm khung cảnh cuộc sống thường nhật thanh bình, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đến chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc lịch sử-văn hóa lâu đời, hay chỉ đơn giản là cảm nhận từng chuyển động của tàu và đắm chìm trong những khoảnh khắc thư thái… Tất cả những điều đó tạo nên một cuộc phiêu lưu thú vị cùng với góc nhìn hoàn toàn mới lạ về những điểm đến tưởng quen mà lạ.

Tuy sẽ tiêu tốn nhiều thời gian di chuyển hơn các phương tiện giao thông khác, song chuyến hành trình xuyên Việt này chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm thực sự khác biệt, ấn tượng và khó quên.

Trong danh sách bình chọn này, cùng với Việt Nam còn có 8 tuyến hành trình đường sắt ngoạn mục khác là: Tàu California Zephyr (Mỹ), đường sắt hồ Titicaca (Peru), tàu Bắc Kinh đi Lhasa (Trung Quốc), tàu đêm Caledonian Sleeper (Vương quốc Anh), tàu Bergensbanen (Na Uy), tàu TranzAlpine (New Zealand), đường sắt Tazara (Tanzania và Zambia).

Một số chuyên trang du lịch thế giới cũng gợi ý du khách có thể tìm kiếm thêm thông tin về du lịch Việt Nam như các địa điểm tham quan, vui chơi giải trí, ẩm thực, nghỉ dưỡng trên website https://vietnam.travel. Đây là website du lịch quốc gia quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra quốc tế của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.