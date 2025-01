Những du khách đầu tiên “xông đất” nóc nhà Đông Dương sáng mồng Một Tết

(Ngày Nay) - Ngày đầu năm mới Ất Tỵ, nhiều du khách chọn đỉnh Fansipan để khởi đầu năm mới, chỉnh phục đỉnh thiêng và cầu bình an may mắn tại quần thể tâm linh trên đỉnh Đông Dương.

Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong không khí tươi mới của mùa xuân, đỉnh Fansipan là điểm đến hút khách đến tham quan. Cũng như cầu nguyện cho một năm mới an lành trong ngày đầu năm mới tại quần thể các công trình tâm linh trải dài từ độ cao 2.900 m đến 3.143 m.

Dòng người tấp nập du xuân, hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên tiểu cảnh, đại cảnh hoa xuân, linh vật Ất Tỵ với hoa văn thổ cẩm và cờ hội rực rỡ nơi Nóc nhà Đông Dương.

Trong ba ngày đầu tiên của năm mới (29 - 31/01 theo lịch dương), tại Sun World Fansipan Legend, du khách có thể tự tay viết, treo lời nguyện ước hoặc thỉnh thẻ bình an để cầu cho một năm vạn sự như ý. Những tấm thẻ cầu An do chính tay du khách viết, được treo trên tại bức tường cầu An, mô phỏng theo trụ Kinh Luân, đặt trước Bảo An Thiền Tự (Chùa Trình), nơi linh thiêng giữa mây ngàn. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương và hành hương khám phá các điểm du lịch tâm linh của du khách.

Ngày Mùng 3 Tết (31/01/2025), nghi thức “Mở Cổng Trời” tại Thanh Vân Đắc Lộ cũng sẽ được tổ chức, mang đến cho du khách những điều may mắn đầu năm. Việc chứng kiến nghi lễ này không chỉ là một trải nghiệm tâm linh đặc biệt mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa trời và đất, giúp mở ra một năm mới thuận lợi, tài lộc dồi dào. Còn đối với các Tăng ni, Phật tử, Đại lễ Cầu quốc thái dân an vào ngày 25/02 (28/1 Âm lịch) để cầu nguyện cho đất nước thịnh vượng, hòa bình là sự kiện được quan tâm.

Lễ hội xuân đặc sắc – “Hội Xuân Mở Cổng Trời” – sẽ diễn ra từ 31/01 đến 16/02, mang đến cho du khách những trải nghiệm Tết vùng cao độc đáo. Từ Mùng 3 đến Mùng 5 Tết, chợ phiên vùng cao với sự tham gia của 100 nghệ nhân Tây Bắc sẽ mang đến những sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương cùng các trò chơi dân gian sôi động. Cuối tuần, du khách có thể tham gia các lễ hội văn hóa đặc sắc như Lễ hội Gầu Tào của người Mông và Lễ hội Pút Tồng của người Dao đỏ, khám phá những phong tục truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho du khách. Từ 29/01 đến 12/02, du khách đến từ Lào Cai sẽ được giảm giá vé cáp treo chỉ còn 555.000 đồng/người, và bà con mặc trang phục dân tộc sẽ được miễn phí vé vào cửa khu cảnh quan Fansipan.