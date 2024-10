Những lợi ích nổi bật của mãng cầu ít người biết đến

Dưới đây là một số lợi ích của quả mãng cầu:

1. Giàu chất chống oxy hóa

Quả mãng cầu chứa nhiều Vitamin C và các hợp chất thực vật như Polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim. Trong 100g mãng cầu đã có đến 20mg Vitamin C, gấp đôi so với các loại quả như chuối, lê, táo, nho và dứa. Nguồn Vitamin C dồi dào trong mãng cầu cũng hỗ trợ tăng cường sản xuất Collagen, giúp cho da săn chắc, và giảm các dấu hiệu lão hóa.

2. Cung cấp năng lượng dồi dào

Quả mãng cầu chứa nhiều Carbohydrat tự nhiên, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là cho hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, mãng cầu còn chứa Fructose - một loại đường tự nhiên giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể.

3. Tốt cho tim mạch

Hàm lượng Kali và Magie trong quả mãng cầu có thể giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Kali trong loại quả này cũng giúp cân bằng lượng Natri trong cơ thể, hỗ trợ giữ cho huyết áp ổn định.

Kiên định tiên phong trên con đường phát triển các sản phẩm "hoàn toàn từ thiên nhiên”, Tập đoàn TH đã kỳ công tuyển chọn các sản phẩm từ những vùng nguyên liệu chất lượng cao, kết hợp khoa học công nghệ hiện đại, tiên phong tại Việt Nam như dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT, công nghệ chiết rót vô trùng của CHLB Đức vào sản xuất cùng công thức độc quyền, giúp lưu giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon từ mãng cầu. Nước uống Sữa trái cây Mãng Cầu Tự Nhiên TH true JUICE milk là sự kết hợp của sữa tươi sạch, nguyên chất theo chuẩn của trang trại TH và mãng cầu - loại quả được giới trẻ yêu thích với những món uống “hot trend”, hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn đồ uống tốt cho sức khỏe cùng nguồn năng lượng tự nhiên, lành mạnh mỗi ngày.

Trong một chai Nước uống Sữa trái cây Mãng Cầu Tự Nhiên TH true JUICE milk chứa trọn vẹn ưu điểm của trái mãng cầu, vị chua ngọt thanh nhẹ lại giàu chất xơ cùng nhiều loại khoáng chất thiết yếu như Kali, Phốt pho, Magie... Sản phẩm còn được bổ sung Vitamin B3, Vitamin B6 và Vitamin B12 giúp tăng cường trao đổi chất hàng ngày.

Trong đó, Vitamin B3 tham gia vào hơn 400 phản ứng sinh hóa của cơ thể - chủ yếu liên quan đến chuyển hóa Carbohydrat, Protein, chất béo từ thực phẩm thành năng lượng. Vitamin B6 tham gia vào chuyển hóa Protein, Glucid, Lipid. Vitamin B12 lại cần thiết cho sự hình thành tế bào hồng cầu, chức năng thần kinh và tổng hợp DNA, đóng vai trò quan trọng trong sản sinh năng lượng từ chất béo và chất đạm. Với thành phần từ trái mãng cầu tự nhiên cùng sữa tươi sạch, sản phẩm hỗ trợ mang lại nguồn năng lượng từ thiên nhiên tới người sử dụng.

Là doanh nghiệp tiên phong trên con đường "vì sức khỏe cộng đồng", Tập đoàn TH đã không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới nhằm mang lại đa dạng sự lựa chọn sữa tươi sạch, đồ uống và thực phẩm cho hàng triệu gia đình Việt. TH true JUICE milk Mãng Cầu Tự Nhiên đã góp phần hoàn thiện bộ sản phẩm Nước uống Sữa trái cây tự nhiên TH true JUICE milk với 5 hương vị: Cam - Dâu - Việt Quất - Chuối - và nay là Mãng Cầu, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm uống sảng khoái, thơm ngon, tiện lợi để bổ sung nguồn năng lượng từ thiên nhiên mọi lúc, mọi nơi.