Nutifood tổ chức Ngày hội Hiến máu 2023

(Ngày Nay) - Với sáng kiến cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”, hệ thống tiêm chủng VNVC một lần nữa khẳng định không chỉ mang đến dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý cho người dân mà còn là đơn vị tiên phong thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho trẻ em Việt Nam.

(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife cùng The Wild Dreams Tour – All The Hits! đến Việt Nam, với hai đêm diễn chính thức vào ngày 21 và 22/11/2023 tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).