Ông Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Công an

(Ngày Nay) - Chiều 6/6, ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Nhân sự được Thủ tướng đề nghị là Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH thảo luận tại Đoàn; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an và tiến hành phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với tuyệt đại đa số ĐBQH có mặt tán thành.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.



Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ông Lương Tam Quang có trình độ Cử nhân Luật, An ninh.

Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm Đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012.

Hai năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Tháng 10/2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, và giữ cương vị này trong gần 2 năm.

Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng năm 2019, ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII vào đầu năm 2021, ông Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Một năm sau, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.