Ông Trump tiếp tục ra hầu tòa

Vụ kiện do Tổng chưởng lý bang New York, bà Letitia James đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, cáo buộc ông Trump và các con cùng tổ chức Trump Organization đã "thổi phồng" giá trị tài sản thêm từ 17-35% theo mô hình “sử dụng gian lận liên tục và dai dẳng” từ năm 2011-2021.

Theo cáo trạng, ông Trump đã đưa ra các báo cáo tài chính sai lệch cho các chủ ngân hàng và công ty bảo hiểm, đồng thời phóng đại giá trị bất động sản chỉ có giá trị vài trăm triệu USD lên hơn 2,23 tỷ USD và đây là hành vi gian lận theo luật của bang New York. Chẳng hạn giá căn penthouse của ông Trump vào năm 2016 chỉ là ở mức 119,9 triệu USD nhưng ông thổi phồng lên tới 327 triệu USD. Còn giá trị của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào năm 2018 chỉ ở mức 25,4 triệu USD (dựa trên lời khai mục đích sử dụng như một câu lạc bộ xã hội) nhưng ông Trump lại đánh giá lên tới 739,5 triệu USD.

Nếu kết luận có tội, ông Trump và các con có thể bị phạt 250 triệu USD và cấm vĩnh viễn hoạt động kinh doanh tại New York, cấm kinh doanh bất động sản tại thị trường này 5 năm. Như thường lệ, ông Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng cơ quan tư pháp bang New York có hành động "can thiệp bầu cử" và coi mình là nạn nhân hành vi mang mục đích chính trị nhằm bôi nhọ uy tín của ông trước bầu cử. Ngoài vụ kiện dân sự ở New York, ông Trump đang đối mặt 4 phiên tòa hình sự vì những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông.