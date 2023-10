Opal Skyline sẵn sàng bàn giao căn hộ chất lượng cao

(Ngày Nay) - Tiếp nối sự thành công của dòng sản phẩm Opal, dự án khu căn hộ cao tầng Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển chuẩn bị bàn giao, là điểm nhấn mới cho thị trường bất động sản khu Đông TP. HCM dịp cuối năm.

Hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao từ tháng 10/2023

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, liền kề đại lộ Bình Dương - trục đường huyết mạch ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, được giới thiệu ra thị trường từ tháng 8/2020 đến nay, khu căn hộ cao tầng Opal Skyline đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng về tiện ích căn hộ, tiện ích nội khu để bàn giao đến những cư dân tương lai từ đầu quý 4/2023. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực và cam kết của nhà phát triển trong việc đáp ứng nguồn cung chất lượng tại Bình Dương.

Vừa qua, khách hàng của dự án Opal Skyline đã tham dự buổi lễ bàn giao căn hộ và có những trải nghiệm đầu tiên vô cùng trực quan và chân thực tại các tầng tiện ích, tầng căn hộ và tầng giữ xe. Trong đó, tầng 4 đồng thời là tầng tiện ích đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng những cư dân tương lai. Với tổ hợp đa dạng tiện ích nội khu như hồ bơi vô cực, sân vườn Opal, khu sân chơi trẻ em, phòng tập thể thao trên cao,… Opal Skyline đã hiện thực hóa ước mơ về một không gian sống trong lành, thoáng đãng và tràn đầy cảm hứng cho nhiều thế hệ gia đình.

Vừa nhìn ngắm toàn cảnh không gian rộng mở, chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (hiện sống tại quận Bình Thạnh, TP. HCM) chia sẻ: “Một trong những tiêu chí hàng đầu khi vợ chồng tôi lựa chọn tổ ấm mới cho gia đình, chính là không gian phát triển cho con trẻ sau này. Khi nhìn thấy từng hạng mục chi tiết tại đây được hoàn thiện kỹ lưỡng, tôi thêm yên tâm và tin tưởng hơn vào quyết định ban đầu của mình khi đã lựa chọn Opal Skyline.”

Thăng hạng chuẩn sống với Opal Skyline

Không chỉ tạo được ấn tượng với khách hàng về vẻ đẹp hoàn thiện từ màu sắc sang trọng, thiết kế thông minh đến sử dụng công nghệ, vật liệu xây dựng hiện đại, cao cấp là những tiêu chuẩn bàn giao của Opal Skyline được chủ đầu tư chú trọng. Toàn bộ căn hộ của Opal Skyline được trang bị cửa 3 lớp chống cháy, chống ồn, hệ nhôm kính đạt chuẩn quốc tế, hệ thống liên lạc nội bộ video intercom…

Khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ thực tế, toàn bộ sàn nhà của phòng khách, bếp và phòng ăn được lát gạch granite khổ 60x60 chống trầy xước, sàn nhà vệ sinh được lát gạch granite chống trơn trượt, phòng ngủ được trang bị sàn gỗ, bề mặt chống mài mòn. Anh Lê Văn An (cư dân tương lai tại tháp A) chia sẻ: “Tôi thấy hài lòng khi mọi chi tiết, trang thiết bị được thi công, lắp đặt theo đúng những gì chủ đầu tư đã giới thiệu lúc chào bán.”

Bên cạnh đó, khu vực bếp cũng được trang bị đầy đủ tủ bếp trên và tủ bếp dưới bằng gỗ công nghiệp cao cấp; mặt bếp làm từ đá granite, sang trọng và dễ dàng vệ sinh. Tất cả các thiết bị bếp, phòng vệ sinh như: bồn rửa chén, vòi rửa, chậu rửa, vòi lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm nóng lạnh… đều đến từ những thương hiệu uy tín với tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ghi dấu ấn tượng với chuỗi sản phẩm căn hộ thương hiệu Opal

Opal Skyline là sản phẩm thứ 4 thuộc chuỗi thương hiệu Opal, do Tập đoàn Đất Xanh làm đơn vị phát triển dự án. Dự án này bao gồm 2 tháp cao 36 tầng với hơn 1500 sản phẩm được phát triển với mục tiêu phục vụ đa dạng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ, giúp kết nối cộng đồng cư dân năng động, văn minh, hiện đại tại khu vực thành phố mới Thuận An.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu: “Opal Skyline thừa hưởng toàn bộ những điểm mạnh của dòng sản phẩm này như khối kiến trúc hiện đại sang trọng, tiện ích nội khu phong phú, thiết kế tối đa công năng sử dụng. Bên cạnh đó, những tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng, chất lượng thi công hoàn thiện được nâng cấp liên tục nhằm đem đến sản phẩm chất lượng cao nhất cho tất cả cư dân.” Lần lượt bàn giao các căn hộ tại Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard, Opal Skyline tiếp tục là dự án khẳng định sự cam kết, nỗ lực thi công của chủ đầu tư, ngay cả khi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Song song đó, một trong những dự án nổi bật của thương hiệu Opal, dự án Opal Boulevard (trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng) cũng đã hoàn thành việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất (sổ hồng) cho tất cả khách hàng, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án hoàn thành sớm nhất việc cấp sổ cho cư dân.

Đặc biệt, trong thời gian tới, thị trường bất động sản phía Đông TP. HCM hứa hẹn sẽ trở nên nhộn nhịp hơn khi chủ đầu tư chuỗi sản phẩm Opal tiếp tục giới thiệu ra thị trường dự án mới Thành phố vườn Opal Luxury – Hòn ngọc phương Đông.