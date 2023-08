'Oppenheimer' - Phim về Chiến tranh thế giới thứ hai có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Xét trên toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm do hãng Universal Pictures phát hành đã đạt doanh thu 552,9 triệu USD. Theo Hollywood Reporter, khoản tiền nói trên đã khiến của "đứa con tinh thần" mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan trở thành bộ phim về Chiến tranh Thế giới lần thứ hai có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua phim "Dunkirk" cũng do chính Christopher Nolan đạo diễn (đạt doanh thu 527 triệu USD) và "Saving Private Ryan" của Steven Spielberg (482 triệu USD).

“Oppenheimer” hiện cũng là 1 trong 4 phim tiểu sử có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, bên cạnh những bộ phim kinh điển “Bohemian Rhapsody,” “The Passion of the Christ" và “American Sniper”.

Dựa trên cuốn tiểu sử "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" của Kai Bird và Martin J.Sherwin phát hành năm 2005, "Oppenheimer" là phim tâm lý lịch sử lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ hai và kể về cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết Robert Oppenheimer, người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos. "Oppenheimer" đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân, và được coi là một trong những “cha đẻ của bom nguyên tử”.

"Oppenheimer" được đánh giá là tác phẩm tham vọng nhất của đạo diễn Christopher Nolan từ trước đến nay, nhằm đào sâu tâm lý của bộ não khoa học lỗi lạc đằng sau phát minh chấn động thế giới.

Tác phẩm có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Cillian Murphy (trong vai Oppenheimer) và Robert Downey Jr. (vai Lewis Strauss – thành viên cấp cao của Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ, người coi Oppenheimer là đối thủ). Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt tên tuổi khác như Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek hay Kenneth Branagh...

Tại Việt Nam, "Oppenheimer" sẽ ra rạp từ ngày 11/8 tới.