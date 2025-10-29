Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên

(Ngày Nay) - Sáng 29/10, Diễn đàn Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo & Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn công nghệ; viện nghiên cứu, trường đại học lớn, quỹ đầu tư cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Trong kỷ nguyên số của thế kỷ 21, dữ liệu đang nổi lên như một nguồn tài nguyên có giá trị chiến lược vượt trội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước vào giai đoạn bình minh của kỷ nguyên số, thời kỳ dữ liệu đã trở thành tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng, trở thành “năng lượng mới”, thậm chí là “máu” của nền kinh tế số”.

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới; nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”; làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030 nâng tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 80%, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%; đến năm 2045, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Về phát triển kinh tế số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định rõ vai trò trung tâm của dữ liệu trong nền kinh tế số; nhấn mạnh việc phát triển thị trường dữ liệu, hạ tầng số quốc gia, các sàn giao dịch và dịch vụ dữ liệu; đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP và đến năm 2045, đạt tối thiểu 50% GDP.

Nghị quyết yêu cầu đổi mới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, từ trung ương đến địa phương. Thúc đẩy số hóa toàn diện: Các cấp chính quyền từng bước số hóa toàn bộ hoạt động quản trị và phục vụ nhân dân; Liên thông dữ liệu hành chính: Mục tiêu đến năm 2030 là 100% dữ liệu hành chính cốt lõi phải liên thông với hệ thống cấp tỉnh, thành phố.

Nghị quyết tạo hành lang chính trị để doanh nghiệp khai thác dữ liệu, phát triển sản phẩm số, AI, nền tảng phân tích dữ liệu lớn. Gắn kết với kinh tế xanh và kinh tế số: Dữ liệu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường. Thúc đẩy thị trường nhân lực dữ liệu: Nghị quyết yêu cầu có cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng và nuôi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực dữ liệu và công nghệ số.

Thưa các quý vị đại biểu,

Hiệp hội Dữ liệu quốc gia được thành lập vào 22/3/2025, chúng tôi đã nhận thức rõ một điều: dữ liệu là “dầu mỏ mới” của thế kỷ 21, và để khai thác “mỏ dầu” này chúng tôi luôn luôn nghiên cứu, phát triển tạo những đột phá phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo từ trong cách nghĩ, cách làm. Hiệp hội quy tụ của nhiều chuyên gia giỏi trên thế giới, am hiểu sâu sắc nhất về công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng,…

Dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số, là “bộ não” của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc. Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập với sứ mệnh trở thành trụ cột, là nơi tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích và khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước, hình thành kho dữ liệu quốc gia về con người và kho dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, để dữ liệu không ngừng phát triển, phát huy hết giá trị của nó, điều cần thiết hiện nay là đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những tiền đề không thể thiếu để Việt Nam phát triển, bứt phá sánh vai với các nước phát triển trên thế giới. Cùng với đó, An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu là xương sống, là điều kiện tiên quyết để mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ. Mọi hoạt động đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư theo Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tôi trân trọng và đánh giá cao Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Hưng Yên đã đi tiên phong khi đồng hành cùng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia tổ chức Diễn đàn này. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực hành động của lãnh đạo tỉnh, khi sớm nhận ra dữ liệu chính là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, là tỉnh đi đầu trong cuộc cách mạng dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh dữ liệu.

Thưa các quý vị đại biểu,

Tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025 với chủ đề “Kinh tế dữ liệu - thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tỉnh Hưng Yên” ngày hôm nay diễn ra trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược của nền kinh tế trí thức. Từ chuyển đổi số đến kinh tế số, dữ liệu không chỉ là “nguyên liệu” mà còn là yếu tố sản xuất mới, góp phần định hình phương thức quản trị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra động lực tăng trưởng mới cho các địa phương.

Sau khi tổ chức lại chính quyền hai cấp và thay đổi địa giới hành chính, tỉnh Hưng Yên đã trở thành một tỉnh có vị trí trung tâm vùng Đồng Bằng Sông Hồng với nhiều lợi thế địa kinh tế và xã hội; là tỉnh có nền kinh tế mở, đa dạng từ nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp phụ trợ, logistics, đến các ngành kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch ven biển.

Trong bối cảnh mới, việc phát triển hệ thống dữ liệu - thống kê - phân tích trở thành công cụ chiến lược giúp lãnh đạo tỉnh quản lý hiệu quả dân số, tài nguyên và các ngành kinh tế; tạo đột phá trong điều hành, giám sát và ra quyết định nhờ xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng mới của tỉnh sau sát nhập.

Diễn đàn lần này vừa mang lại tính chính trị - pháp lý triển khai thực hiện Nghị quyết 57, vừa là sân khấu công nghệ - đổi mới sáng tạo, quy tụ doanh nghiệp, nhà khoa học, quỹ đầu tư. Đây là sự kiện khởi động chiến lược, đưa Hưng Yên khẳng định vai trò tiên phong trong khai thác dữ liệu để phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Thưa các quý vị đại biểu,

Tại Diễn đàn hôm nay, chúng ta sẽ công bố Kiến trúc dữ liệu tỉnh Hưng Yên với đầy đủ 5 lớp (nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ, an ninh); chứng kiến lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên - Hiệp hội Dữ liệu quốc gia - Doanh nghiệp công nghệ; giới thiệu nền tảng, ứng dụng chuyển đổi số trọng tâm, như: Truy xuất nguồn gốc nông sản; du lịch thông minh; trợ lý số hỗ trợ doanh nghiệp, chính quyền; trợ lý ảo cán bộ công chức, viên chức và nhiều nền tảng ứng dụng khác,…

Toạ đàm đa tuyến: Kỹ thuật - ứng dụng - đầu tư với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Viettel, VNPT, FPT, Sun Group,….; Triển lãm trải nghiệm số để người dân, doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm các công nghệ mới: sử dụng - chạm - thấy kết quả.

Thưa các quý vị đại biểu,

Với tinh thần Đột phá - Phát triển của tỉnh Hưng Yên cùng với sự đồng hành của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tỉnh Hưng Yên phát triển giàu, mạnh, góp phần thành công nghị quyết của Đảng bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Xin chúc Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025 ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh ngày càng phát triển.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.