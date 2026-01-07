xAI của tỷ phú Elon Musk gọi vốn thành công 20 tỷ USD

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xAI đang đẩy nhanh quá trình phát triển các mô hình AI Grok, công ty này đã huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, vượt xa mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD.

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk, ngày 6/1, cho biết đã huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, vượt xa mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xAI đang đẩy nhanh quá trình phát triển các mô hình AI Grok.

Đáng chú ý, vòng gọi vốn lần này có sự tham gia của "gã khổng lồ ngành bán dẫn" Nvidia.

Sự hiện diện của Nvidia không chỉ dừng lại ở góc độ tài chính mà còn mang tính chiến lược: Nvidia sẽ hỗ trợ mở rộng hạ tầng điện toán của xAI bằng cách cung cấp các dòng chất bán dẫn (chip) trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm chuyên dụng đang cực kỳ khan hiếm trên thị trường.

Bên cạnh Nvidia, danh sách các nhà đầu tư góp mặt trong vòng này bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research, Qatar Investment Authority (Quỹ đầu tư quốc gia Qatar), MGX và Baron Capital Group.

xAI, do tỷ phú Musk sáng lập, đang cạnh tranh trong thị trường AI tạo sinh ngày càng chật chội với các đối thủ lớn như OpenAI, Google hay Anthropic.

Quy mô vòng gọi vốn lần này cho thấy sức hút của lĩnh vực AI vẫn rất mạnh mẽ, bất chấp những hoài nghi ngày càng tăng về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này.

Vòng huy động vốn diễn ra giữa lúc ông Musk, người đồng thời sở hữu mạng xã hội X, đang đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến công cụ AI Grok.

Sản phẩm này vấp phải làn sóng chỉ trích tại nhiều quốc gia vì cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh deepfake có nội dung vi phạm văn hóa, ảnh hưởng xấu với cộng đồng, thông qua một tùy chọn có tên “Spicy Mode.”

Song song với thông báo gọi vốn, xAI cho biết công ty đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong năm 2025, bao gồm việc triển khai các siêu máy tính AI mà hãng khẳng định là lớn nhất thế giới hiện nay.

Cụ thể, hai trung tâm dữ liệu Colossus I và Colossus II của xAI tại Memphis hiện đang vận hành hơn 1 triệu GPU hiệu năng cao - các dòng chip AI do Nvidia sản xuất, đóng vai trò then chốt trong việc tăng tốc phát triển AI.

Ngoài ra, xAI cũng đã ra mắt các mô hình ngôn ngữ Grok 4 và Grok Voice - trợ lý giọng nói thời gian thực hiện đã được tích hợp trên các dòng xe Tesla.

Tính đến hiện tại, các dịch vụ của xAI đã tiếp cận khoảng 600 triệu người dùng hoạt động hàng tháng thông qua nền tảng mạng xã hội X và các ứng dụng Grok độc lập.