Hà Nội quyết liệt thực hiện tiết kiệm, phấn đấu GRDP tăng trên 11% năm 2026

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và xử lý nghiêm các trường hợp gây lãng phí, qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, gia tăng nguồn lực chăm lo cho nhân dân, đưa Thủ đô cùng cả nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, thành phố Hà Nội đang quyết liệt thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu GRDP tăng trên 11% năm 2026.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Hà Nội áp dụng là siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước. Cụ thể, ngoài số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, các sở, ngành và địa phương phải thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để phục vụ các chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt, trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công, thành phố yêu cầu thực hiện tiết kiệm ngay từ đầu năm 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách để bổ sung nguồn đầu tư cho dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương.

Đối với lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, thành phố tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch để bảo đảm khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường.

Đồng thời, thành phố tăng cường rà soát các dự án, kiến nghị liên quan đến đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có khó khăn, vướng mắc và các dự án sử dụng đất chậm tiến độ để có phương án, giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định pháp luật.

Việc xử lý bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, nhằm sớm đưa đất vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, không tiếp tục gây thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, thành phố làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra các vi phạm, thất thoát, lãng phí tài nguyên, đặc biệt là các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật gây lãng phí...

Về công tác quản lý tài sản công, thành phố tiếp tục rà soát lại toàn bộ trụ sở làm việc, nhà đất công để xử lý các trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm của thành phố và các công trình kết nối liên vùng.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được thành phố xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thành phố chủ trương ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ; đồng thời xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và khuyến khích nhân dân thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng...

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt khoảng 546.930 tỷ đồng; hoàn thiện thể chế gắn với lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm...