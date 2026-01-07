Thị trường nhà ở Hà Nội sôi động, giá bán duy trì mức cao

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tính đến Q4 2025, tổng nguồn cung tích lũy căn hộ phân khúc cao và nhà liền thổ tại Hà Nội lần lượt đạt 65.000 căn và 63.900 căn. Trong khi phân khúc căn hộ bùng nổ với nguồn cung và sức cầu dồi dào, thì thị trường nhà liền thổ lại có phần trầm lắng hơn, đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi những cú hích từ hạ tầng để bước vào chu kỳ mới, theo báo cáo mới nhất từ JLL Việt Nam.
Tiện ích tại dự án The Prime Starlake Tây Hồ Tây.
Tiện ích tại dự án The Prime Starlake Tây Hồ Tây.

Phân khúc Căn hộ phân khúc Cao: Tâm điểm của thị trường

Trong quý cuối năm, phân khúc căn hộ phân khúc Cao (bao gồm Cao cấp, Sang trọng và Siêu sang) đã trở thành tâm điểm của thị trường với 5.000 căn được hấp thụ. Động lực chính đến từ các hoạt động tiền mở bán sôi động ở khu vực phía Bắc và Đông Hà Nội, dẫn đầu bởi các dự án lớn như Vinhomes Global Gate (Đông Anh), cùng loạt dự án Ruby và Long Biên Central (Long Biên). Chính sách thanh toán kéo dài và giỏ hàng đa dạng góp phần kích thích nhu cầu của cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

Nguồn cung mới cũng bùng nổ trong Quý 4 với gần 5.700 căn ra mắt, nâng tổng nguồn cung cả năm 2025 lên gần 9.400 căn. Các chủ đầu tư lớn như Masterise và MIK tiếp tục dẫn dắt thị trường phía Bắc khi bổ sung thêm khoảng 3.500 căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, sự chú ý đặc biệt lại đổ dồn về khu vực Tây Hồ Tây với dự án The Prime (Daewoo E&C), đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đại đô thị Starlake. Với số lượng giới hạn và tâm lý thị trường tăng ở khu vực Tây Hồ Tây, dự án sớm nhận được nhiều quan tâm từ các khách hàng trong và ngoài nước

Sự sôi động này đã đẩy mặt bằng giá sơ cấp căn hộ phân khúc Cao lên mức 4.300 USD/m², tăng vọt 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường đã xuất hiện hàng loạt dự án được định vị ở hạng Sang với giá phổ biến từ 5.000-6.500 USD/m². Trên thị trường thứ cấp, giá bán cũng tăng trưởng ấn tượng 18,7% theo năm, đạt 3.520 USD/m², đặc biệt tại khu vực Tây Hồ Tây và dọc vành đai 2.

Thị trường nhà ở Hà Nội sôi động, giá bán duy trì mức cao ảnh 1

Phối cảnh tổng thể dự án The Matrix One Premium Hà Nội, một trong những dự án hot của năm 2025.

Phân khúc Nhà liền thổ: Giai đoạn ‘hạ nhiệt’ tạm thời

Phân khúc nhà liền thổ ghi nhận lượng giao dịch chậm lại trong Quý 4, chỉ với 426 căn được bán, nâng tổng giao dịch cả năm 2025 lên khoảng 4.400 căn. Nguyên nhân chính là do nguồn cung mới hạn chế với chỉ 225 căn mở bán trong quý và lượng hàng tồn kho kém hấp dẫn. Các giao dịch chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư nhắm vào phân khúc giá thấp, với các căn liền kề và nhà phố diện tích nhỏ tại các khu vực như Gia Lâm, Đan Phượng, Thanh Trì. Trong khi đó, các biệt thự giá trên 8.000 USD/m² gặp khó khăn về thanh khoản do tổng giá trị cao và người mua có nhiều lựa chọn trên thị trường thứ cấp.

Giá bán sơ cấp trung bình đã hạ nhiệt nhẹ xuống còn 9.700 USD/m² đất, giảm 6,9% theo năm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không phản ánh sự đi xuống của thị trường, mà chủ yếu do nguồn cung mới trong quý nằm ở các vị trí xa trung tâm hơn, có mức giá cạnh tranh hơn. Trên thực tế, loại hình shophouse tại các khu đô thị lớn vẫn duy trì mức giá rất cao, từ 10.000-17.000 USD/m² đất. Niềm tin vào thị trường vẫn được thể hiện rõ ở kênh thứ cấp, nơi giá bán tăng mạnh 18,9% theo năm, đạt 8.700 USD/m².

"Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm sôi động cho cả hai phân khúc. Thị trường căn hộ sẽ tiếp tục chứng kiến sự ra mắt của nhiều sản phẩm đa dạng từ Cao cấp đến Sang trọng, lan rộng ra các khu vực như Đông Anh, Long Biên, và Cầu Giấy. Giá bán sơ cấp tăng liên tục trong năm qua góp phần tạo nền tảng giá cho các dự án mới, với định vị ngày càng cao cấp, dự kiến phổ biến trên 5.000 USD/m², thậm chí ‘BĐS Hàng hiệu’ có thể trên 6.500 USD/m².

Bên cạnh đó, nguồn cung Nhà liền thổ được dự báo sẽ tăng mạnh trở lại, đặc biệt là tại các quỹ đất xa trung tâm gắn liền với các trục đường tương lai. Việc Hà Nội đẩy mạnh các quy hoạch hạ tầng quan trọng như đại lộ Tây Thăng Long hay khu đô thị thể thao Olympic sẽ góp phần phục hồi các quỹ đất đã 'ngủ yên' trong thời gian dài, tạo đà cho sự phát triển của các đô thị vệ tinh",Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng Giám Đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam, nhận định.

Hà An
JLL Việt Nam căn hộ nhà liền thổ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tiện ích tại dự án The Prime Starlake Tây Hồ Tây.
Thị trường nhà ở Hà Nội sôi động, giá bán duy trì mức cao
(Ngày Nay) - Tính đến Q4 2025, tổng nguồn cung tích lũy căn hộ phân khúc cao và nhà liền thổ tại Hà Nội lần lượt đạt 65.000 căn và 63.900 căn. Trong khi phân khúc căn hộ bùng nổ với nguồn cung và sức cầu dồi dào, thì thị trường nhà liền thổ lại có phần trầm lắng hơn, đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi những cú hích từ hạ tầng để bước vào chu kỳ mới, theo báo cáo mới nhất từ JLL Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Bí thư điều động đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
(Ngày Nay) - Chiều 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Hoàng Anh trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.