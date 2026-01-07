Sa Pa tăng trưởng nhanh nhất trong top 100 điểm đến hàng đầu châu Á

(Ngày Nay) - Tính trong giai đoạn từ tháng 1-11/2025 (so với cùng kỳ năm 2024), Sa Pa đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, trở thành điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.
Đỉnh Fansipan.

Sa Pa (Lào Cai) vừa được nền tảng trực tuyến Agoda công bố là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025. Điều này cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với thị trấn vùng cao giàu bản sắc của Việt Nam.

Đáng chú ý, dựa trên dữ liệu đặt phòng của Agoda so sánh giai đoạn tháng 1-11/2025 với cùng kỳ năm 2024, Sa Pa đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, trở thành điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Theo sau “phố núi trong sương” lần lượt là Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama (Nhật Bản) và Takamatsu (Nhật Bản). Đây là 5 điểm đến nổi bật, dẫn đầu tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm từ du khách quốc tế.

“Tín hiệu tích cực đáng ghi nhận khi chúng ta chứng kiến Sa Pa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và ngày càng được du khách quốc tế yêu mến. Sa Pa sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư giãn giữa không khí vùng cao mát lành, rất lý tưởng cho các hoạt động tham quan và khám phá ngoài trời,” Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Ông Lâm nhận định, giai đoạn đầu năm, Sa Pa thường “ghi điểm” với du khách nhờ tiết trời vùng cao se lạnh dễ chịu, cùng các loại hoa đua nhau bung nở tô điểm cho cảnh quan núi non trùng điệp.

Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, Sa Pa còn hấp dẫn bởi loạt trải nghiệm đặc trưng, từ bản Tả Van với thung lũng yên bình chìm trong làn sương mỏng, đến chợ Bắc Hà rộn ràng nơi các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, giao thương và gắn kết.

Du khách cũng có thể khám phá tuyến tàu Mường Hoa dài 2 km băng qua thung lũng cùng tên, mở ra góc nhìn khoáng đạt bao quát toàn cảnh khu vực. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 2-5 tiếp tục là mùa đẹp để ghé thăm Sa Pa. Sắc hoa Xuân nở rộ khắp phố núi khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du Xuân đầu năm và kỳ nghỉ Tết.

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa dân tộc đa dạng và những khu chợ vùng cao rực rỡ sắc màu, Sa Pa đã thực sự chinh phục những du khách đang tìm kiếm trải nghiệm chân thực, sâu sắc, khác biệt với nhịp sống sôi động tại các đô thị lớn.

