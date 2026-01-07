Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đợt 1 vào các ngày 23 và 24/5/2026, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc. Đợt 2 vào các ngày 30 và 31/5, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực. Ảnh: TTXVN.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực. Ảnh: TTXVN.

Sáng nay, 7/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.

Theo đó, trường sẽ tổ chức hai đợt thi, mỗi đợt 2 ngày. Thí sinh chỉ được chọn tham gia một trong hai đợt thi.

Đợt 1 vào các ngày 23 và 24/5/2026, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Đợt 2 vào các ngày 30 và 31/5, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.

Đối tượng dự thi là thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương), có nhu cầu tham gia thi đánh giá năng lực để sử dụng kết quả trong xét tuyển đại học.

Nội dung các bài thi tương ứng với nội dung các môn học, môn thi cấp trung học phổ thông; phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời các câu hỏi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm và viết trên tờ giấy thi.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Chứng nhận kết quả thi chỉ có giá trị sử dụng trong xét tuyển đại học hệ chính quy trong năm tuyển sinh 2026. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay hiện có 25 cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của đơn vị này để xét tuyển.

Mỗi trường đại học/học viện đối tác tự quy định số lượng và tổ hợp môn thi khác nhau để lấy kết quả thi, xét tuyển vào các ngành đào tạo. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học để đăng ký đúng và đủ số môn thi, phù hợp với nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh có thể xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: https://hnue.edu.vn/tin-tuc/11099.

PV
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Hà Nội Giáo dục Tuyển sinh Thi đánh giá năng lực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tiện ích tại dự án The Prime Starlake Tây Hồ Tây.
Thị trường nhà ở Hà Nội sôi động, giá bán duy trì mức cao
(Ngày Nay) - Tính đến Q4 2025, tổng nguồn cung tích lũy căn hộ phân khúc cao và nhà liền thổ tại Hà Nội lần lượt đạt 65.000 căn và 63.900 căn. Trong khi phân khúc căn hộ bùng nổ với nguồn cung và sức cầu dồi dào, thì thị trường nhà liền thổ lại có phần trầm lắng hơn, đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi những cú hích từ hạ tầng để bước vào chu kỳ mới, theo báo cáo mới nhất từ JLL Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Bí thư điều động đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
(Ngày Nay) - Chiều 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Hoàng Anh trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.