Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực

(Ngày Nay) - Đợt 1 vào các ngày 23 và 24/5/2026, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc. Đợt 2 vào các ngày 30 và 31/5, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.

Sáng nay, 7/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.

Theo đó, trường sẽ tổ chức hai đợt thi, mỗi đợt 2 ngày. Thí sinh chỉ được chọn tham gia một trong hai đợt thi.

Đợt 1 vào các ngày 23 và 24/5/2026, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Đợt 2 vào các ngày 30 và 31/5, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.

Đối tượng dự thi là thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương), có nhu cầu tham gia thi đánh giá năng lực để sử dụng kết quả trong xét tuyển đại học.

Nội dung các bài thi tương ứng với nội dung các môn học, môn thi cấp trung học phổ thông; phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời các câu hỏi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm và viết trên tờ giấy thi.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Chứng nhận kết quả thi chỉ có giá trị sử dụng trong xét tuyển đại học hệ chính quy trong năm tuyển sinh 2026. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay hiện có 25 cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của đơn vị này để xét tuyển.

Mỗi trường đại học/học viện đối tác tự quy định số lượng và tổ hợp môn thi khác nhau để lấy kết quả thi, xét tuyển vào các ngành đào tạo. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học để đăng ký đúng và đủ số môn thi, phù hợp với nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh có thể xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: https://hnue.edu.vn/tin-tuc/11099.