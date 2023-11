Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ nhiệm Hội Golf Lào Cai

Hội Golf Lào Cai được thành lập gồm 144 hội viên. Tại đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Hội Golf Lào Cai, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Golf Lào Cai đặt mục tiêu tăng cường công tác phát triển hội viên; mỗi năm tham gia từ 2 đến 5 giải thi đấu tại các địa phương trong nước, các giải quốc gia và quốc tế; hướng dẫn và tổ chức tập luyện cho những người yêu thích môn golf. Qua đó, góp phần phát triển bộ môn golf ở Lào Cai và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn.

Trước đó, tại sân golf Sapa Grand Golf Course huyện Bát Xát đã diễn ra Giải Golf Lào Cai “Fansipan Championship 2023” lần thứ Nhất. Tham gia giải có 166 vận động viên đến từ 6 hội, câu lạc bộ golf các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hiệp hội Golf Việt Nam.

Theo Xuân Anh/Đài PT-TH Lào Cai

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục, Chủ tịch nước thăm nạn nhân lũ quét ở Lào Cai



Tối ngày 12/9 đến rạng sáng 13/9/2023, trận lũ quét xảy ra tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai khiến 5 người tử vong, 2 người mất tích và 7 người khác bị thương. Một số hộ dân bị thiệt hại nặng nề về nhà, đất sản xuất của khoảng 200 hộ dân bị hư hại.



Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Đồng thời chỉ đạo tỉnh khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân, có biện pháp ứng phó thiên tai.



Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thị sát hiện trường, thăm hỏi và tặng quà các hộ gia đình có người thương vong sau trận lũ quét, yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn; động viên giúp đỡ các gia đình bị nạn và thống kê thiệt hại do lũ để hỗ trợ bà con.





Vỡ hồ bùn thải ở Lào Cai



Sáng ngày 8/8/2023, hồ chứa bùn quặng của Nhà máy tuyển quặng đồng (TP.Lào Cai) thuộc Công ty Cổ phần đồng Tả Phời bị vỡ khiến một lượng nước thải rất lớn đổ xuống khu dân cư thôn Phời 3, làm ngập đoạn đường từ thôn Phời 3 đến UBND xã Tả Phời gây chia cắt giao thông hoàn toàn, hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại tài sản, gia súc, gia cầm hàng tỷ đồng.



Trước vụ việc nghiêm trọng này, UBND tỉnh Lào Cai phải có báo cáo khẩn gửi Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT, Bộ Công thương. Tỉnh chỉ đạo tạm dừng nhà máy, triển khai nhân lực di dời người dân đến khu vực an toàn, bố trí chỗ ở tạm và huy động trang thiết bị tổ chức nạo vét thu hồi toàn bộ bùn thải, khắc phục hậu quả. Mới đây, tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty Cổ phần đồng Tả Phời chi trả bồi thường cho 104/104 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại số tiền trên 5,6 tỷ đồng.





Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai



Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Vịnh - cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Doãn Văn Hưởng - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Viện Kiểm sát phê chuẩn.



Cùng tội danh, Công an tỉnh còn khởi tố, Viện Kiểm sát truy tố các ông: Mai Đình Định - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng - đều là cựu phó chủ tịch tỉnh, Phan Văn Cương - cựu phó giám đốc Sở Công Thương, Ngô Đức Hoàng - chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Lê Ngọc Dương - cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.



Ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố 2 tội Rửa tiền và Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Các bị can còn lại ở Công ty Apatit Việt Nam bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.



Theo cáo buộc, nhóm quan chức, cán bộ Lào Cai đã lợi dụng chức vụ để ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định, cấp 3,77ha đất cho Công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng. Việc này nhằm tạo điều kiện cho Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác, tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá 610 tỷ đồng. Từ đó, Lilama thu lợi 170 tỷ đồng và Công ty Apatit thu lợi 184 tỷ đồng.



Ngoài ra, Tết nguyên đán 2015, sau khi ông Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã mang 5 tỷ đồng đến nhà tặng quà tết. Toàn bộ số tiền này, ông Vịnh khai dùng chi tiêu cá nhân hết.