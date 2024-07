Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tiếp tục tổ chức trọng thể sáng 26/7 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Lê Hương Thủy, chắt nội của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chia sẻ: "Thật may mắn là cháu kịp được tặng Bác một quyển sách do chính tay cháu viết bằng tình cảm yêu quý nhất. Lời cuối, xin chúc Bác an nghỉ và phù hộ cho đất nước luôn phát triển, đồng bào đoàn kết và sẽ có nhiều tấm gương học tập từ Bác và Bác Hồ."