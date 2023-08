Phố đường tàu lại thơm mùi cà phê

Vi phạm tái diễn

Phố đường tàu là đoạn nối giữa đường Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng. Đoạn đường dài khoảng 2km. Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Từ tháng 9/2022, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại khu vực phố cà phê đường tàu. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sẽ tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép với các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang đường sắt ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam. Cũng trong tháng 9/2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Một thành viên tổ tự quản phường Hàng Bông cho biết, anh rất khó kiểm soát được khi chủ nhà đưa khách đi vào quán bằng cửa chính thay vì cửa sau, nhiều chủ nhà còn chống chế giải thích đó là anh em, họ hàng, bạn bè đến chơi, họ đơn giản ngồi trong nhà uống café ngắm tàu!?

Trước đó, từ tháng 10/2019, UBND thành phố Hà Nội từng yêu cầu xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Việc đóng cửa xóm cà phê đường tàu gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Bởi các chuyên gia giao thông cho rằng cần quyết liệt dẹp bỏ hàng quán quanh khu vực đường sắt, trong khi chuyên gia du lịch lại bày tỏ mong muốn loại hình này được quản lý và phát triển.

Cuối tháng 3/2023, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục có văn bản yêu cầu doanh nghiệp lữ hành không tổ chức các tour đưa đón khách đến khu vực đường sắt tuyến Phùng Hưng - Trần Phú - Lê Duẩn (khu vực cà phê đường tàu) để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách khi tham quan, du lịch tại Hà Nội, Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, khách du lịch đến với khu vực cà phê đường tàu Hà Nội ngày càng tăng. Đây cũng là một điểm định vị được ghim trên bản đồ, tạo thành điểm check in nổi tiếng trên Instagram với hơn hàng nghìn bài đăng của du khách.

Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên Đại học Thủy lợi Hà Nội cho biết, tuy bị rào chắn ở khu vực đường tàu, nhưng du khách không quá khó khăn để vào được các quán cà phê đường tàu. Chủ quán sẽ dẫn khách đi theo một đường khác, đi thẳng vào nhà họ thay vì đi lối cửa sau nhìn ra đường tàu.

Tại các tuyến phố sát đường tàu, đặc biệt, tại khu vực đường tàu đoạn Trần Phú, Phùng Hưng, tình trạng người dân kinh doanh cà phê tràn lan, tạo ra điểm đến thu hút đông khách đến quay phim, chụp ảnh, trong đó có rất đông khách nước ngoài. Phớt lờ sự có mặt của lực lượng chức năng và biển cấm, barie, biển báo nhắc nhở, nhiều du khách ngang nhiên đi vào phố đường tàu ăn uống, chụp ảnh và tham quan. Các hoạt động du lịch diễn ra bình thường giống những điểm đến khác, mọi người cười nói vui vẻ, reo hò, chụp ảnh...

Một thành viên tổ tự quản phường Hàng Bông cho biết, anh rất khó kiểm soát được khi chủ nhà đưa khách đi vào quán bằng cửa chính thay vì cửa sau, nhiều chủ nhà còn chống chế giải thích đó là anh em, họ hàng, bạn bè đến chơi, họ đơn giản ngồi trong nhà uống café ngắm tàu!? Hiện vẫn chưa có phương án xử phạt cho hành vi mất an toàn hành lang đường sắt, mà lãnh đạo các phường chỉ tăng cường đi tuyên truyền, động viên các chủ hàng tuân thủ quy định.

Kiên quyết xử lý

Theo lực lượng chức năng, khu vực này là ranh giới quản lý giữa hai phường nên tồn tại khó khăn trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay các lực lượng chủ yếu làm công tác hướng dẫn du khách quốc tế, tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

Ngày 16/8, trả lời báo chí, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trước tình trạng các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận có dấu hiệu tái diễn, đặc biệt là khu vực đường tàu đoạn Trần Phú, Phùng Hưng, UBND quận đã yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn, quận đã yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt. Các phường tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có liệu lực theo quy định của pháp luật tất cả hộ đang kinh doanh vi phạm; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu Công an quận chỉ đạo Công an các phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực trên. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp với UBND các phường thiết lập hồ sơ xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh vi phạm quy định.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có tuyến đường sắt chạy qua một số phường và tại khu vực này, người dân đã bày bán kinh doanh ngay trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt. Việc kinh doanh phố cà phê đường tàu tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt, nhiều lần các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhưng tình trạng vẫn tái diễn, do đó, rất cần có chế tài phù hợp để các cơ quan ban ngành áp dụng triệt để, chấm dứt tình trạng vượt chốt vào khu vực mất an toàn.