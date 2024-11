Phú Quốc sánh ngang với Hawaii trong top 25 địa điểm truyền cảm hứng du lịch nhất năm 2025

Tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Travel + Leisure vừa công bố danh sách “25 địa điểm truyền cảm hứng du lịch nhất năm 2025”. Các địa điểm trong danh sách được chọn trên các tiêu chí như khung cảnh tự nhiên nguyên sơ, độc đáo và tiềm năng phát triển du lịch.

Phú Quốc đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam, sánh vai cùng những điểm du lịch lừng danh thế giới như Phuket (Thái Lan), Hawaii (Mỹ), Great Barrier (Úc), Reykjavik (Iceland), Machu Picchu (Peru)...

Giải thích lý do Phú Quốc được lựa chọn, cây bút Esha Dasgupta của Travel + Leisure mô tả vẻ đẹp quyến rũ của đảo Ngọc làm “tan chảy trái tim mọi du khách”.

“Những khu chợ đêm, nước biển trong xanh thấu đáy, nhiều cơ hội lặn biển, hải sản tươi ngon, rừng nhiệt đới trù phú, và hệ sinh thái động vật đa dạng là những gì tạo nên vẻ đẹp của hòn đảo”, Travel + Leisure không tiếc lời ca ngợi Phú Quốc.

Không chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên, những trải nghiệm mang tính biểu tượng đã tạo nên sức hút cho đảo Ngọc. Travel + Leisure gợi ý trải nghiệm đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm. Đây không phải lần đầu tiên cáp treo Hòn Thơm được truyền thông quốc tế ngợi ca. Trước đó, CNN từng nhận định đây là trải nghiệm tuyệt vời của Phú Quốc, còn “kinh thánh” du lịch Lonely Planet thì nhận định đây là trải nghiệm đáng giá nhất đảo Ngọc.

Bên cạnh cáp treo Hòn Thơm, tạp chí Mỹ cũng gợi ý du khách trải nghiệm chợ đêm Dương Đông, hay khám phá thế giới hoang dã tại Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Ngoài ra, Travel + Leisure cũng nhấn mạnh thời điểm đẹp nhất để khám phá Phú Quốc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đảo Ngọc hiện đã chính thức bước vào mùa đẹp nhất năm, với hàng loạt trải nghiệm mới ra mắt để đón khách thời điểm này,

Show diễn Symphony of the Sea tại Thị trấn Hoàng Hôn là sự kết hợp giữa trình diễn jetski, flyboard và đa dạng loại hình pháo hoa. Trong đó, đúng với tên gọi, Symphony of the Sea đem tới màn trình diễn pháo nước hiếm gặp trên thế giới, tạo ra vườn ánh sáng bung nở trên mặt nước với những hiệu ứng thị giác đáng kinh ngạc. Show diễn này cũng khẳng định thêm thương hiệu “hòn đảo pháo hoa” cho Phú Quốc, khi đảo Ngọc hiện sở hữu tới 2 show pháo hoa một đêm, với kế sau show Symphony of the sea là trình diễn pháo hoa tầm cao lúc 22h hàng ngày tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Cũng tại Thị trấn Hoàng Hôn, không khí lễ hội tưng bừng hơn bao giờ hết với lễ hội bia 365 ngày, chính thức ra mắt từ tháng 11 tại nhà hàng Sun Bavaria Bistro. 6 hương vị bia của thương hiệu Sun KraftBeer, ẩm thực châu Âu đặc sắc, âm nhạc và những vũ điệu nóng bỏng… sẽ khiến du khách có những “đêm không ngủ” tại Phú Quốc.

Bên cạnh các trải nghiệm đặc sắc, một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Phú Quốc theo Travel + Leisure là chính sách thị thực ưu việt. Việc miễn thị thực cho toàn bộ du khách trên thế giới trong 30 ngày góp phần đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến được du khách đặc biệt quan tâm trong dịp cuối năm nay.

“Nếu bạn không có visa Việt Nam, bạn vẫn được miễn thị thực tại Phú Quốc 30 ngày”, Travel + Leisure giới thiệu. Cùng với đó, hàng loạt đường bay thẳng từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Trung Á và các nước Đông Âu được khai thác, giúp du khách tiếp cận Phú Quốc dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đây là lần thứ hai trong năm, Phú Quốc nằm trong danh sách những địa điểm đáng đến nhất của tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure, sau danh hiệu “Hòn đảo tuyệt vời thứ hai thế giới” của giải thưởng World’s Best Awards. Điều này không chỉ là sự ghi nhận cho đảo ngọc Phú Quốc mà còn là niềm tự hào cho ngành du lịch Việt Nam. Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là một điểm đến không thể bỏ qua, ngày càng được truyền thông quốc tế quan tâm và sáng bừng trên bản đồ du lịch thế giới.