WFP: 25% dân số Somalia đối mặt với nạn đói

(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo thêm một triệu người ở Somalia có thể phải đối mặt với nạn đói trong những tháng tới, do dự báo hạn hán sẽ tiếp diễn ở mùa canh tác tới. Đáng chú ý, con số này có thể còn cao hơn nữa do việc cắt giảm viện trợ.

Giám đốc cơ quan Phân tích Dinh dưỡng và An ninh Lương thực của WFP, ông Jean-Martin Bauer cho biết một báo cáo gần đây ước tính rằng hiện có khoảng 3,4 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở Somalia. Con số này sẽ tăng lên khoảng 4,4 triệu người, tương đương 25% dân số Somalia trong vài tháng tới. Mức này tương đương với giai đoạn ba trở lên trong hệ thống Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp, tức là mức độ nạn đói. Nguyên nhân sự gia tăng này là do lượng mưa trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6/2025 sẽ ở dưới mức trung bình và có thể gây ra tình trạng hạn hán.

Ngoài ra, ông Bauer cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa vì sự cắt giảm viện trợ của Mỹ, bên cạnh tình trạng giá thực phẩm tương đối cao và xung đột. Ông cho biết WFP đã phải cắt giảm các chương trình hỗ trợ của mình và đang giúp đỡ khoảng 820.000 người ở Somalia, so với mức 2,2 triệu người trong giai đoạn cao điểm năm 2022.

WFP cho biết thêm nạn đói có xu hướng ảnh hưởng nặng nề nhất đến trẻ em và dựa trên các dự báo hiện tại, khoảng 1,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính cho đến tháng 12/2025. Trong số đó, 466.000 trẻ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.