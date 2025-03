Chuẩn bị tốt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII và Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Kết quả công tác nổi bật

Hội nghị thống nhất đánh giá: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta tiếp tục đạt được những thành tích quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được chỉ đạo và triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng và đang tiếp tục được triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh, cơ sở. Hai tháng đầu năm 2025, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2024; thu ngân sách nhà nước đạt 25,4% dự toán.

Các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khơi thông các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, tạo đà để tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại đạt nhiều thành công mới, tiếp tục củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh; chủ trương mới về chính sách dân số, phát triển các dự án nhà ở xã hội, miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông trung học trong các trường công lập được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm

Kết luận Hội nghị giao ban, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương các cơ quan đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục nhiều khó khăn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực phối hợp trong tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng, của đất nước; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới.

Cụ thể, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2025 là chuẩn bị tốt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV. Công việc rất hệ trọng, khối lượng rất lớn, do đó các cơ quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thành các công việc theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và chỉ đạo của Bộ Chính trị. Sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy bên trong, bố trí cán bộ trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm ổn định, hoạt động không bị gián đoạn; cần nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chính trị, tư tưởng, không để tình trạng sao nhãng, lơ là công việc, không làm phát sinh những vấn đề phức tạp về tư tưởng; giải quyết kịp thời, khẩn trương chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 8% trở lên; đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; rà soát những công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn để có giải pháp giải quyết dứt điểm. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để khơi thông các nguồn lực phát triển, nhất là trong khu vực kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên tinh thần không tổ chức cấp huyện, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiên cứu có cơ chế, chế tài xử lý lãng phí, giải pháp huy động nguồn lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, trụ sở của cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong đóng góp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng góp ý và giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Các cơ quan tiếp tục tích cực, khẩn trương triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có tính đột phá nhằm khơi thông mọi nguồn lực, động lực; kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.