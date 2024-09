PV GAS chính thức cung cấp LNG cho nhà máy khách hàng đầu tiên tại miền Bắc từ chuyến hàng LNG vận chuyển bằng đường sắt

0:00 / 0:00 0:00 Nữ miền Bắc Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

(Ngày Nay) - Vào ngày 11/9/2024, Công ty cổ phần CNG Việt Nam ( PV GAS CNG ) – Công ty thành viên của Tổng c ông ty Khí Việt Nam (PV GAS) - chính thức thực hiện g as in (cấp khí lần đầu) LNG cho Nhà máy sản xuất gạch Catalan xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh .