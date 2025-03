PV GAS CNG và Far Eastern Polytex ký kết hợp đồng mua bán khí thiên nhiên

(Ngày Nay) - Ngày 20/3/2025, tại Bình Dương, Công ty Cổ phần CNG Vietnam (PV GAS CNG) và Công ty TNHH Far Eastern Polytex Việt Nam (FEPV) đã chính thức ký kết hợp đồng mua bán khí thiên nhiên (CNG/LNG). Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, khẳng định cam kết hướng tới nền kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.

Far Eastern Polytex Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Far Eastern – một trong top 500 công ty lớn nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Fortune. Với tổng vốn đầu tư hiện tại lên đến 1,62 tỷ USD, FEPV là doanh nghiệp FDI có quy mô vốn lớn nhất tỉnh Bình Dương. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất polyester, vải, sợi, sợi cotton và dệt may, FEPV là đối tác chiến lược của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Coca-Cola, Pepsi, P&G, Nike, Adidas, Puma…

Nhằm giảm thiểu phát thải CO2 và hướng tới sản xuất xanh, FEPV quyết định chuyển đổi sang sử dụng khí thiên nhiên trong sản xuất công nghiệp. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Far Eastern trên phạm vi toàn cầu.



Việc ký kết hợp đồng này là thành quả của hơn 3 năm nghiên cứu và hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên gia của FEPV và PV GAS CNG. Phát biểu tại buổi lễ, ông Yeh Ming Yuh – Tổng Giám đốc FEPV, nhấn mạnh: “Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các nhà cung cấp khí thiên nhiên tại Việt Nam, chúng tôi quyết định lựa chọn PV GAS CNG bởi đây là nhà cung cấp số 1 về thị phần khí CNG/LNG trên thị trường hiện nay. Phối hợp làm việc với PV GAS CNG, chúng tôi ghi nhận sự chuyên nghiệp, tận tâm, mang lại niềm tin tưởng cho chúng tôi”.



PV GAS CNG là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam. Sở hữu hệ thống trạm nén CNG, trạm LNG và mạng lưới phân phối rộng khắp, đơn vị đã và đang đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn trên cả nước, cung cấp các giải pháp năng lượng sạch và hiệu quả.

Việc hợp tác giữa PV GAS CNG và FEPV không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp

PV GAS CNG cam kết tiếp tục đồng hành cùng FEPV trong hành trình phát triển xanh, cung cấp các giải pháp năng lượng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Hợp tác này không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với hai doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Việt Nam.