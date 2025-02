PV GAS triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vào tháng 02/2025, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết ngay từ đầu năm 2025, Tổng công ty đã chủ động lập kế hoạch quản trị cũng như quán triệt công việc triển khai trong năm, trong đó, việc chủ động triển khai các dự án là trọng tâm nhiệm vụ, nhằm tạo cơ sở để hoàn thành mục tiêu “2025 - Năm của phát triển thị trường”.

Khởi động loạt dự án mới

Tiếp tục chuỗi phát triển 2023-2024, PV GAS vẫn tập trung vào công tác đầu tư liên quan đến lĩnh vực LNG, đặc biệt đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư nâng công suất Kho LNG Thị Vải tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện tại, PV GAS đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến ký hợp đồng EPC nâng công suất Kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng chủ động triển khai nâng công suất send-out Kho Thị Vải lên 7,7 triệu m3 khí/ngày bằng cách tối ưu hóa các hạ tầng đầu tư sẵn có, đảm bảo cung cấp khí cho các nhà máy điện. Đồng thời, PV GAS cũng tích cực nghiên cứu đầu tư kho nổi để nâng công suất cấp khí LNG khu vực Đông Nam Bộ lên 22-23 triệu m3. Về lĩnh vực kinh doanh hạ tầng, PV GAS chuẩn bị thành lập Chi nhánh PV GAS Logistic để tối ưu hoá chuỗi cung cấp khí hiện hữu; chuẩn bị kết nối đường ống Tây Nam...

Song song đó, PV GAS vẫn tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống vận chuyển khí nội địa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. PV GAS đã thực hiện thành công thương vụ kinh doanh LNG quốc tế đầu tiên với khối lượng trên 70.000 tấn. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng cho việc PV GAS gia nhập thị trường và ghi tên lên bản đồ kinh doanh LNG quốc tế. Năm 2024 cũng là lần đầu tiên LNG được PV GAS nhập khẩu để cung cấp cho sản xuất điện tại Việt Nam; nhập thành công khoảng 400 triệu m3 cho khách hàng điện và công nghiệp trong cao điểm mùa khô.

PV GAS cũng triển khai việc cung cấp LNG cho khu vực miền Bắc bằng tàu hỏa và xe bồn, qua đó hoàn chỉnh chuỗi cung ứng năng lượng khí đầy đủ bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, mở rộng cung ứng năng lượng sạch trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Năm 2025, PV GAS tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống vận chuyển khí nội địa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của PV GAS vẫn là duy trì vị thế đơn vị số 1 trong việc kinh doanh hạ tầng và phân phối khí/LNG.

Chủ động hoạch định kế hoạch quản trị năm 2025, đề ra phương hướng, giải pháp và bắt tay triển khai thực hiện từ sớm, PV GAS luôn thể hiện sự quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo đối với công tác năm, kế hoạch và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong 2025 cũng như giai đoạn tới; đặc biệt tăng tính cạnh tranh để nâng cao vị thế trong thị trường khí.

Đẩy mạnh “Hành trình năng lượng xanh”, chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh LNG

PV GAS đã có năm 2024 lập kỷ lục với 103.500 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế cũng vượt kế hoạch 82%, đạt 13.000 tỷ đồng. Nhờ sự kế thừa nền tảng hạ tầng, kiến thức và nguồn lực được tích lũy qua nhiều năm, cùng với sự quyết tâm và bản lĩnh của thế hệ mới, PV GAS đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ.

Ban lãnh đạo PV GAS nhận định trong năm 2025, PV GAS sẽ phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ như nguồn cung khí nội địa bị thu hẹp trong bối cảnh các nguồn khí mới chưa sẵn sàng; nhu cầu tiêu thụ khí phục vụ sản xuất điện và công nghiệp thiếu ổn định; giá dầu Brent được dự báo suy giảm so với năm 2024; các hoạt động đầu tư gặp nhiều khó khăn khi triển khai; các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp khí chưa được hoàn thiện…

Trong bối cảnh đó, PV GAS tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Đặc biệt, hoạt động phát triển mở rộng thị trường trong và ngoài nước tiếp tục được PV GAS chú trọng song song với công tác triển khai các dự án chiến lược, tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các khâu trong chuỗi giá trị khí.

Chiến lược phát triển của PV GAS kiên định thúc đẩy tăng trưởng xanh, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, an toàn môi trường sinh thái. PV GAS nỗ lực giữ vững vai trò tiên phong, chủ đạo trong lĩnh vực LNG để triển khai tích hợp chuỗi giá trị khí nội địa trong nước và nhập khẩu, gắn với phát triển các sản phẩm năng lượng xanh mới. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc đến sự phát triển, chiến lược của PV GAS trong thời gian tới; là cơ sở để PV GAS xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Mục tiêu 2025 của PV GAS chính là “Năm phát triển thị trường khí”

Để tồn tại và tăng trưởng trong bối cảnh mới, PV GAS đang có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển, cũng như mô hình sản xuất kinh doanh (SXKD) với tư cách đơn vị số 1 và tiên phong tại Việt Nam trong xây dựng cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí, kinh doanh khí, sản phẩm khí và đặc biệt là LNG. Bên cạnh đó, PV GAS tập trung phát triển thị trường, gia tăng quy mô kinh doanh theo mô hình năng lượng tích hợp để mở rộng và chiếm lĩnh thị phần và nghiên cứu từng bước triển khai các dự án, sản phẩm về năng lượng xanh như hydrogen và amonia.

Với sự hỗ trợ của Petrovietnam và các cấp bộ, ngành, cổ đông; cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn thể đội ngũ đơn vị, tin tưởng rằng PV GAS sẽ tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn và đóng góp vào sự phát triển bền vững cho ngành năng lượng Việt Nam hùng mạnh.

Với định hướng phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia, PV GAS khẳng định quyết tâm dẫn dắt, xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, tiếp tục góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế quốc gia, tăng cường hoạt động tại thị trường quốc tế, tiên phong phát triển các nguồn năng lượng bền vững, góp phần đưa ngành Dầu khí Việt Nam phát triển hùng mạnh trong “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.