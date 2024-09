Quận Bình Thạnh: Kiểm tra mái ấm Chúc Từ sau vụ bạo hành tại Hoa Hồng bị phanh phui

Ghi nhận tại đây, bảng hiệu mái ấm có ghi thông tin cơ quan quản lý là Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND Q.Bình Thạnh.

Theo người dân, các lực lượng chức năng có mặt từ tối hôm qua (6/9) và luôn có cán bộ túc trực tại đây cùng lực lượng công an, bảo vệ dân phố, an ninh cơ sở…

Một người phụ nữ trung niên đề nghị được giấu thông tin cá nhân cho biết, bình thường mái ấm Chúc Từ có khoảng 40-50 trẻ em. Tuy nhiên, trưa hôm qua, khi người này sang chỉ thấy còn khoảng 20 người.

Những bé còn lại không biết đã đi đâu và khi nào. Mạng xã hội đang lan truyền thông tin, các cháu đã được đưa xuống một cơ sở tín ngưỡng tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Người phụ nữ trung niên kể tiếp: “Sống ở đây ai mà không biết, cứ khuya khoảng 0h là có xe tải biển số tỉnh đến chở sữa hay gì đó đi. Bản thân tôi bắt gặp 2 lần, riêng có ngược đãi hay không thì tôi không để ý, nhà ai nấy sống thôi.

Mái ấm Chúc Từ còn được biết đến là ngôi nhà chung của các bà mẹ đơn thân, hiện đang là nơi cưu mang nhiều mẹ bầu và hàng chục trẻ sơ sinh.

Trên mạng xã hội, cơ sở này thường kêu gọi nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân hỗ trợ tài chính, vật chất cho các bà mẹ và trẻ em, sử dụng số tài khoản cá nhân tên Lê Thị Thu Hoa (sư cô Chúc Từ). Nơi này nhiều lần bị cộng đồng mạng tố như những gì xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Bí thư P.15, Q.Bình Thạnh cho biết, việc kiểm tra đã xong, do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Q.Bình Thạnh chủ trì, địa phương phối hợp nên không thể phát ngôn với báo chí.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Trưởng Công an Q.Bình Thạnh cho biết: “Cơ quan công an chỉ phối hợp, việc kiểm tra do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận tiến hành”.

Chúng tôi đã gọi điện và nhắn tin trao đổi với Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh Đinh Khắc Huy và đang chờ phản hồi.

Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, TP có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội và 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có quyết định thành lập đã tiếp nhận quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó, có 23 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp TP, 41 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp quận, huyện và TP.Thủ Đức.