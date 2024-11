Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp phát triển mầm non tư thục

(Ngày Nay) - Trước nguy cơ một số chỉ tiêu quan trọng trong đề án phát triển giáo dục mầm non tư thục "phá sản", Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã đề nghị các địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, kết quả đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non tư thục giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh này đã đạt những kết quả tích cực, nhưng vẫn có một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của Đề án đang có kết quả rất thấp, nguy cơ đến năm 2025 sẽ không đạt theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể là mục tiêu phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp mầm non tư thục; tỷ lệ huy động trẻ em ra học tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; đội ngũ giáo viên, nhân viên, cả số lượng và chất lượng); thiết bị đồ dùng, đồ chơi; công tác tự đánh giá đối với trường mầm non theo chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia.

Trước thực trạng trên, bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo khẩn trương tập trung tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đối chiếu kết quả thực trạng tại địa phương với các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án để tiếp tục đề ra các giải pháp khả thi nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng tiến độ giai đoạn 2023-2025.

Các địa phương thực hiện công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quỹ đất dành cho phát triển giáo dục mầm non tư thục tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân được biết, lựa chọn đầu tư phát triển cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Bên cạnh việc công khai quy hoạch, cần xây dựng phương án huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt các nhà đầu tư tiềm năng để phát triển giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn; tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, gặp gỡ doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các nội dung cơ chế, chính sách xã hội hoá phát triển giáo dục mầm non tư thục… Các hoạt động trên nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Bà Hoài cũng đề nghị các phòng giáo dục tham mưu lãnh đạo địa phương chỉ đạo, triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ chế, chính sách hiện có về xã hội hóa giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non tư thục phục vụ nhu cầu gửi trẻ của người dân, nhất là ở các khu công nghiệp, khu vực tập trung đông dân cư.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.