Viện Đào tạo Quốc tế KUV Huế chính thức ra mắt

(Ngày Nay) - Ngày 29/03/2025, tại thành phố Huế – trung tâm di sản văn hóa và học thuật của miền Trung – Trường Đại học Phú Xuân (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) đã tổ chức Lễ ra mắt Viện Đào tạo Quốc tế KUV Huế với chủ đề "Greetings to Hue from Keiser University (Florida)". Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện của nền giáo dục Hoa Kỳ tại miền Trung, mang đến cơ hội học tập theo chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam ngay trên quê hương.