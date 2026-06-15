Quảng Trị: Phá rào bảo vệ hành lang cao tốc để khai thác đất

(Ngày Nay) - Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, được đầu tư bằng nguồn lực rất lớn của Nhà nước. Tuy nhiên, một vụ việc phá rào bảo vệ hành lang cao tốc để vận chuyển đất ra ngoài xảy ra tại khu vực Km686 đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Trường Phú, Quảng Trị đang đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ công trình quốc gia.

Tối 14/6, khoảng hơn 20h, có mặt tại khu vực Km686 tuyến cao tốc Bắc - Nam, theo hướng Bắc - Nam, phóng viên ghi nhận một máy múc đang múc đất lên xe bên trong phạm vi rào chắn hành lang cao tốc. Tại hiện trường, máy múc liên tục đào xúc đất lên hai xe ben đang chờ sẵn. Đáng chú ý, tại vị trí phương tiện ra vào xuất hiện một khoảng mở trên hệ thống hàng rào bảo vệ tuyến cao tốc.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, phóng viên đã liên hệ với Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 và Công an xã Trường Phú để thông tin, đề nghị kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, khi đang đợi lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý tuyến có mặt, các phương tiện đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy tại hai vị trí liên kết bằng vít trên cánh cửa hàng rào đã bị tháo rời, khiến hàng rào bị mở và tạo thành lối cho phương tiện cơ giới tiếp cận khu vực bên trong hành lang bảo vệ công trình. Khi lực lượng chức năng tiến vào bên trong thấy phần đất tại khu vực bên trong rào chắn bảo vệ hành lang đã bị hạ cốt nền, nhiều vị trí có vết cào của máy múc. Sau khi ghi nhận sự việc, phía đơn vị VEC O&M đã dùng dây thép tạm thời khóa lại hàng rào bảo vệ.

Tiếp tục ghi nhận vào sáng 15/6, hiện trường vẫn còn nhiều dấu vết cho thấy khu vực này vừa có hoạt động đào xúc đất bằng phương tiện cơ giới. Bên trong hàng rào bảo vệ cao tốc xuất hiện các vết bánh xích còn mới in rõ trên nền đất. Nhiều khu vực rõ vết máy múc đào bới trên diện tích đất khoảng hơn 200m2. Phần cốt nền tại khu vực bị tác động đã bị hạ thấp khoảng gần 1 mét so với hiện trạng xung quanh. Phần đất đã bị hạ cốt nền kéo dài khoảng 60m, rộng khoảng 3m, tạo thành một dải đất thấp nằm sát hàng rào bảo vệ công trình.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết tình trạng đào xúc, vận chuyển đất tại khu vực này không phải mới xuất hiện mà đã diễn ra một thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, hành lang bảo vệ đường cao tốc được thiết lập nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, duy trì ổn định nền đường và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo trì. Mọi hành vi tự ý tác động đến hiện trạng đất đai, kết cấu hoặc các hạng mục bảo vệ trong khu vực này đều có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình và cần được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, tuần tra, giám sát đối với hành lang an toàn giao thông của các công trình trọng điểm quốc gia. Bởi bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và lực lượng bảo vệ, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân vẫn là yếu tố quyết định trong việc gìn giữ và bảo vệ tài sản công.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ công trình không chỉ góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn khai thác công trình mà còn khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật. Quan trọng hơn, đó còn là cách bồi đắp văn hóa thượng tôn pháp luật, nâng cao trách nhiệm công dân và ý thức bảo vệ những công trình được hình thành từ nguồn lực của Nhà nước và nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước đang đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống hạ tầng chiến lược, mỗi hành vi bảo vệ hay xâm phạm tài sản công đều phản ánh nhận thức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của con người đối với lợi ích chung. Bảo vệ hành lang an toàn công trình vì thế không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Nếu các hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sẽ tạo ra tiền lệ xấu, làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tính nghiêm minh của pháp luật.