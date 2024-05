SHB là đại diện ngân hàng Việt Nam đầu tiên giành cú đúp giải thưởng tại Digital CX Awards 2024

Vừa qua, tại Singapore, trong Lễ trao giải Digital CX Awards 2024, SHB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh với hai giải thưởng cho sản phẩm, giải pháp trên nền tảng số. Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho những thành tựu trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB thời gian qua.

Digital CX Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí The Digital Banker tổ chức với sự đánh giá đồng hành của các đối tác PWC, Deloitte, Forrester và Capco. Đây là hệ thống giải thưởng duy nhất trên thế giới ghi nhận và tôn vinh những sáng kiến đổi mới, tiên phong trong dịch vụ trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số trên hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

SHB đã được vinh danh tại hai hạng mục giải thưởng là Outstanding Digital CX – Cash Management Platform (Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất – hạng mục Nền tảng quản lý dòng tiền) cho sản phẩm “Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK” và Best Technology Implementation for Digital CX (Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số) với giải pháp “Hệ thống phê duyệt tín dụng tự động ACAS”. Đặc biệt, hai giải pháp số trên đều được SHB tự nghiên cứu và triển khai trên nguồn lực và nhân sự nội bộ.

Sản phẩm “Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK” của SHB được Hội đồng giám khảo đánh giá cao và vinh danh nhờ khả năng quản lý dòng tiền vượt trội dành cho các khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo ba yếu tố linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả.

Sản phẩm của SHB giúp mang lại giải pháp quản lý kinh doanh tối ưu hơn so với phương thức truyền thống hiện nay. Các giao dịch chuyển tới tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thông qua tài khoản định danh Slink sẽ được phân loại và hệ thống hóa, xử lý nhanh chóng tự động. Khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động định danh các điểm kinh doanh theo từng tài khoản; nhận doanh thu từ các điểm kinh doanh về tài khoản thanh toán của doanh nghiệp theo thời gian thực (real time); thuận tiện quản lý dòng tiền/doanh thu của từng điểm kinh doanh qua Internet Banking; hỗ trợ từng điểm kinh doanh dễ dàng truy vấn và quản lý được doanh thu thực tế…

Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK được xây dựng dựa trên ý tưởng từ một cán bộ nhân viên tại đơn vị kinh doanh của SHB. Hàng ngày tiếp xúc, lắng nghe và thấu hiểu những điều trăn trở của các khách hàng doanh nghiệp khi đến làm việc, nữ cán bộ đã trình bày giải pháp với ban lãnh đạo. Ngay lập tức, dự án đã được công nhận là sáng kiến toàn hàng và được các bộ phận liên quan phối hợp triển khai, áp dụng thành công ngay trong năm 2022. Sản phẩm là kết tinh của trí tuệ, sáng tạo và sự năng động của cán bộ nhân viên SHB với định hướng chung “Khách hàng là trung tâm”.

Cùng với giải thưởng Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất – hạng mục nền tảng quản lý dòng tiền, giải pháp “Hệ thống phê duyệt tín dụng tự động ACAS” của SHB cũng chinh phục hội đồng giám khảo và giành chiến thắng tại hạng mục Best Technology Implementation for Digital CX (Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số). Điểm nổi bật của giải pháp là mang tới trải nghiệm ấn tượng dành cho khách hàng thông qua việc rút ngắn thời gian phê duyệt, áp dụng các quy trình thẩm định bằng công nghệ tự động nhằm cung cấp thẻ tín dụng và thấu chi cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi; tối giản các chứng từ, thủ tục mà vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Giải pháp ACAS cũng giúp quy trình nội bộ thông suốt, các đơn vị kinh doanh có thể dễ dàng kiểm tra kết quả phê duyệt tín dụng, danh sách khách hàng đủ điều kiện hoặc chưa đủ kiều kiện cùng lý do từ chối để kịp thời thông báo.

So với quy trình cấp tín dụng truyền thống, giải pháp ACAS giúp khách hàng có nhu cầu vay vốn tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ. Khách hàng chỉ cần hoàn thiện mẫu đăng ký trên ứng dụng ngân hàng điện tử, chờ nhận thông báo và hoàn tất thủ tục đăng ký nếu hệ thống ACAS sàng lọc cơ sở dữ liệu kết luận khách hàng đủ điều kiện. Trong vòng 5 phút, khách hàng đã có thể sử dụng hạn mức tín dụng được cấp. Từ năm 2024, ACAS sẽ được cải tiến để phục vụ các hộ kinh doanh và các khoản vay khách hàng cá nhân như vay mua nhà, vay mua ô tô, sửa nhà,…

Sau những dấu ấn rực rỡ của tuổi 30, SHB đang có những bước chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB nhằm hướng tới mô hình ngân hàng tương lai hiện đại. Đặc biệt, chuyển đổi số với chiến lược, định hướng phát triển rõ ràng đã mang lại những kết quả tích cực, giúp SHB tăng trưởng vượt trội số lượng khách hàng và giao dịch. Ngân hàng đã xây dựng nhiều sản phẩm số, ra mắt các tính năng “online” mới như: ứng dụng di động dành cho khách hàng doanh nghiệp - SHB Corporate Mobile giúp các doanh nhân quản trị chủ động mọi lúc mọi nơi; ứng dụng SHB SAHA tích hợp gần 40 tính năng mới, mang tới trải nghiệm mới mẻ và khác biệt dành cho các khách hàng cá nhân; tính năng bán ngoại tệ online…

Trong vận hành, SHB tự động hóa các quy trình nội bộ phục vụ công tác quản trị, số hóa hoạt động điều hành, quản lý rủi ro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ kinh doanh… 90% các nghiệp vụ ngân hàng trọng yếu đã có thể thực hiện hoàn toàn trên kênh số. Đồng thời, 90% số lượng giao dịch của các khách hàng đều được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking.

Thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh nguồn lực, phối hợp với các đối tác quốc tế uy tín để phát triển các giải pháp ứng dụng trên nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cùng với đó là mang tới cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội, sản phẩm đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng.