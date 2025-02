Sự kiện nổi bật trong tuần từ 10 - 15/2

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 9

Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 12/2/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 19/2/2025 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến định hướng phát triển của đất nước trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Đó là việc Quốc hội cho ý kiến, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); một số Nghị quyết quan trọng của Quốc hội.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận…

Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, từ 13 đến hết 15/2, hàng nghìn thanh niên cả nước đã lên đường nhập ngũ. Năm 2025, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chỉ thực hiện một đợt duy nhất. Riêng trong ngày 13/2, có 52 tỉnh, thành tổ chức lễ giao nhận quân.

Thực hiện phương châm "tuyển người nào - chắc người đó", theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự nhiều địa phương, chất lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn năm trước ở cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị. Còn theo Bộ Công an, năm nay, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tăng cao hơn so với các năm trước.

Trước khi tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vũ quân sự, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên, làm tốt công tác hậu phương quân đội, giúp các tân binh yên tâm phấn đấu, rèn luyện.

Các địa phương tiếp tục tinh gọn bộ máy, nhiều cán bộ xung phong nghỉ sớm

Tuần qua, nhiều địa phương đã ra mắt các tổ chức, đơn vị mới sau khi sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp nhân sự khi tinh gọn bộ máy, nhiều cán bộ tại các địa phương đã xung phong xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đơn cử, 15 lãnh đạo cấp phòng, trong đó có 6 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng của Công an thành phố Đà Nẵng đã tự nguyện viết Đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an thành phố trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh đã xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 6 tháng; Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải xin nghỉ hưu trước tuổi 1 năm 2 tháng. Ngoài ra còn có 2 Tỉnh ủy viên và nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành; trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cũng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi. Qua tổng hợp sơ bộ, đã có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

Sâu lắng Ngày thơ Việt Nam

Tối 12/2, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề "Tổ quốc bay lên". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gióng hồi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 đã lựa chọn câu thơ "Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất/ Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân" trong bài thơ "Dáng đứng Việt Nam" của Nhà thơ, Anh hùng liệt sĩ Lê Anh Xuân làm chủ đề nhằm bày tỏ sự tôn vinh và lòng biết ơn đối với tất cả những người con trên mảnh đất Việt Nam yêu quý đã dâng hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Trong dịp này, trên cả nước cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam.

Dịch cúm và cảnh báo việc tích trữ thuốc

Những ngày gần đây, các bệnh viện Trung ương cũng như địa phương tiếp nhận nhiều bệnh nhân cúm mùa nhập viện với các biến chứng nặng, đa phần là người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu và một số trường hợp là phụ nữ mang thai… Trước tình hình dịch cúm mùa đang bùng phát, nhiều người dân khi có triệu chứng nhẹ như: Sổ mũi, ngạt mũi, hắt hơi, ho, đau người, sốt… đã vội tìm đến các hiệu thuốc mua thuốc chữa cúm. Nhiều người còn tìm mua thuốc đặc trị để tích trữ dẫn đến tình trạng khan hiếm nhiều loại thuốc, đặc biệt là Tamiflu, làm ảnh hưởng đến cơ hội điều trị của các bệnh nhân mắc cúm.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, Tamifu là thuốc kháng virus giúp ức chế sự phát triển và nhân lên của virus, nhưng đây là loại thuốc chỉ mang lại hiệu quả trong 48 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng, nếu sử dụng muộn hơn thì không còn tác dụng. Thuốc chỉ được sử dụng cho những trường hợp bệnh nặng, người có bệnh lý nền. Đây là loại thuốc cần được sử dụng theo chỉ định của các bác sĩ, người dân không nên tự ý dùng, sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm như tình trạng kháng thuốc, ảnh hưởng đến tâm thần...