Tận hưởng hàng trăm ưu đãi mùa đông tại Dubai với thẻ lên máy bay của Emirates

Việt Nam, ngày 2 tháng 11 năm 2023 - Tấm thẻ lên máy bay quyền lực My Emirates Winter Pass chính thức trở lại. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, với tấm thẻ lên máy bay My Emirates Winter Pass, khách hàng có thể tận hưởng những ưu đãi giảm giá độc quyền tại các nhà hàng và spa cao cấp, các cửa hàng nổi tiếng, bể bơi và bãi biển tư nhân, cùng nhiều địa điểm khác trên khắp Dubai và UAE.

Chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân hợp lệ, khách hàng của Emirates khi bay tới hoặc quá cảnh tại Dubai sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi hấp dẫn tại những điểm tham quan dành cho gia đình nổi tiếng như đài quan sát At The Top Burj Khalifa, hệ thống công viên nước Aquaventure tại Atlantis The Palm, công viên giải trí IMG Worlds of Adventure, khu nghỉ dưỡng Dubai Parks & Resorts, xe buýt City Sightseeing và nhiều địa điểm khác nữa.

Nếu bạn làm thủ tục check-in trực tuyến và thẻ lên máy bay được tải về Ứng dụng hoặc Ví điện tử của Emirates, hãy nhớ chụp ảnh màn hình để xuất trình tại các địa điểm ưu đãi, vì tấm thẻ sẽ biến mất khỏi ứng dụng sau khi hạ cánh.

Để tham khảo các ưu đãi của My Emirates Pass, vui lòng truy cập: https://www.emirates.com/vn/vietnamese/experience/my-emirates-pass/

Tận hưởng nắng ấm mùa đông tại Dubai

Với thời tiết tuyệt vời và hàng trăm ưu đãi hấp dẫn, mùa đông chính là thời điểm tốt nhất để ghé thăm Dubai. Từ các sự kiện thể thao lớn như Giải Vô địch DP World Tour sắp diễn ra vào tháng 11, hay trải nghiệm Lễ hội Mua sắm Dubai nổi tiếng thế giới vào tháng 12, các hoạt động vui chơi luôn sẵn sàng chào đón mọi du khách đến Dubai trong mùa đông này. Với bãi biển ngập nắng và các hoạt động văn hóa truyền thống, các cơ sở nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu, Dubai luôn mang đến đa dạng trải nghiệm đẳng cấp thế giới.

Lễ hội Mua sắm Dubai

Hành khách bay cùng Emirates khi ghé thăm trong thời gian diễn ra Lễ hội Mua sắm Dubai sẽ tận hưởng thêm nhiều ưu đãi và giảm giá hơn nữa. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024, ngày hội mua sắm và giải trí dành cho gia đình hoành tráng nhất của Dubai sẽ quay trở lại. Hãy tận dụng hết mức hành lý của Emirates để rinh về những món đồ hàng hiệu với giá hấp dẫn. Trong thời gian ở Dubai, tấm thẻ My Emirates Pass sẽ đem đến cho khách hàng của Emirates những ưu đãi độc quyền tại các nhà hàng, spa, bể bơi, các điểm đến dành cho gia đình và nhiều địa điểm khác nữa.

Khám phá Dubai cùng Emirates

Dubai cung cấp nhiều sự lựa chọn đa dạng cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm nắng ấm trong mùa đông. Từ những giây phút thư giãn yên bình bên bể bơi đến những trải nghiệm gia đình thú vị tại các công viên giải trí trong nhà và công viên nước, dù sở thích của bạn là gì, sẽ luôn có hoạt động phù hợp dành cho bạn khi ở Dubai.

Đối tác Skywards: Các hội viên của chương trình Skywards - chương trình khách hàng thân thiết từng đoạt giải thưởng của Emirates, có thể tích lũy dặm thưởng khi chi tiêu tại các cửa hàng bán lẻ ở UAE trong thời gian lưu trú và đổi dặm để lấy vé thưởng, nâng hạng vé hay đổi vé xem hòa nhạc và sự kiện thể thao.

Để biết thêm thông tin về chương trình Emirates Skywards, vui lòng truy cập: https://www.emirates.com/vn/vietnamese/skywards/.

Emirates kết nối hơn 130 điểm đến trên khắp sáu châu lục và hiện đang khai thác các chuyến bay hàng ngày từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Dubai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập emirates.com. Khách hàng có thể mua vé tại trang web emirates.com, tổng đài chăm sóc khách hàng và văn phòng bán lẻ của Emirates, hoặc thông qua các đại lý du lịch của hãng./.