Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa hai cơ quan Tuyên giáo Việt Nam và Campuchia

(Ngày Nay) - Từ ngày 26 - 30/9, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Lại Xuân Môn đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Đảng, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum; hội đàm với Ngài Tak Sun Y, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương CPP; làm việc với Ngài Neth Pheaktra, Bộ trưởng Thông tin Campuchia... Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng tham gia các hoạt động của đoàn tại địa bàn.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại với các nước đối tác, các nước bạn bè truyền thống, trong đó có quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác kênh Đảng, đặc biệt là giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương CPP - hai cơ quan phụ trách những lĩnh vực hết sức quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của hai Đảng.

Tại các cuộc gặp làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và sự quản lý, điều hành hiệu quả của Chính phủ do CPP làm nòng cốt, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ CPP cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để tăng cường, phát triển quan hệ với Campuchia; sẽ làm hết sức mình để cùng với Campuchia giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Cụ thể, trong lĩnh vực tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử quan hệ hai nước, những kết quả, thành tựu mà Campuchia đã đạt được, đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin và luận điệu xuyên tạc về quan hệ hai nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các cơ quan Campuchia đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho bà con người gốc Việt sinh sống ổn định lâu dài tại Campuchia; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia.

Trong cuộc tiếp đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến chào xã giao, Phó Chủ tịch Đảng, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; một lần nữa nhờ đoàn chuyển đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc của cá nhân ông và các lãnh đạo Campuchia vì những thiệt hại to lớn về người và tài sản mà cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) gây ra.

Phó Chủ tịch CPP Say Chhum cho biết đất nước Campuchia sau hơn 1 năm hoạt động của Chính phủ mới nhiệm kỳ VII dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào và khẳng định Chính phủ của Thủ tướng Hun Manet đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam vì sự phát triển và phồn vinh của hai dân tộc.

Ông Samdech Say Chhum đánh giá cao chuyến thăm Campuchia của đoàn lần này và bày tỏ hoàn toàn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Ban Tuyên huấn Trung ương CPP và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đề nghị hai Ban Tuyên giáo tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tổ chức thực hiện những thoả thuận hợp tác giữa hai Đảng, trong đó chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền cho người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác gắn bó giữa hai nước từ trong quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cơ quan Tuyên giáo hai nước, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Công sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương CPP để triển khai các thỏa thuận cấp cao, trao đổi nghiệp vụ và tuyên truyền đến nhân dân hai nước về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Lại Xuân Môn đã gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, thông báo một số nét khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm 2024 đến nay và kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục cố gắng, phát huy trí tuệ và bản lĩnh của cán bộ đối ngoại, góp phần thúc đẩy các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, đưa vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Đến thăm Công ty Metfone - thương hiệu của Viettel tại Campuchia, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng khi được biết thương hiệu Metfone đã trở thành dấu mốc tiên phong trên hành trình đi ra thế giới của Viettel với xuất phát điểm từ đất nước Chùa Tháp anh em, chúc mừng những kết quả tích cực trong hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tại Campuchia, nhất là việc triển khai nhiều dự án chuyển đổi số cho các bộ, ngành của Campuchia, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.