Tết Độc lập - Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng của dân tộc Việt Nam

(Ngày Nay) - Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã minh chứng sinh động cho một hành trình bền gan, vững chí, đồng lòng của toàn thể người dân đất Việt với khát vọng cháy bỏng: Một đất nước độc lập, một dân tộc tự do…

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã minh chứng sinh động cho một hành trình bền gan, vững chí, đồng lòng của toàn thể người dân đất Việt với khát vọng cháy bỏng: Một đất nước độc lập, một dân tộc tự do…

______________________

Ngày 2/9/1945 đã trở thành mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời khắc đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng, chấm dứt ách thống trị của thực dân, phong kiến, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam.

Khát vọng độc lập, tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc Việt Nam ta đã phải đương đầu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược hung bạo. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được hun đúc, nuôi dưỡng và phát huy, trở thành truyền thống văn hóa, nguồn sức mạnh nội sinh. Tiếp nối truyền thống quý báu đó, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hiến dâng máu xương của mình cho Tổ quốc.

Dưới thời đại Hồ Chí Minh - Tinh thần yêu nước càng được phát huy mạnh mẽ với những bước tiến mới. Khát vọng giải phóng dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc, no ấm và công bằng cho nhân dân. Chính Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài đã mở lối, dẫn đường cho dân tộc ta trên hành trình đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Người là hiện thân sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của ý chí, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.” Đó cũng là khát vọng của cả một dân tộc, là chân lý soi đường cho muôn triệu trái tim Việt Nam.

Đúng 14 giờ ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình rợp bóng cờ đỏ sao vàng, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bộ quần áo kaki giản dị, giọng nói trầm ấm, thay mặt cho Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Người khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

Hình ảnh lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho khát vọng độc lập và tinh thần dân tộc bất diệt. Khoảnh khắc lịch sử dân tộc đó đã được nhà thơ Tố Hữu ghi lại bằng những câu thơ đầy xúc động:

“Người đứng trên đài, lặng phút giây

Trông đàn con đó, vẫy hai tay

Cao cao vầng trán... Ngời đôi mắt

Độc lập bây giờ mới thấy đây!”

Đó là hình ảnh của một vĩ nhân mang trong mình khát vọng độc lập của cả dân tộc, trải qua hành trình đấu tranh trường kỳ, kiên cường và đầy hy sinh của hàng triệu đồng bào Việt Nam. Đến hôm nay, nền độc lập đó mới có được. Cả dân tộc hân hoan, vui mừng chào đón. Hình ảnh trong nắng Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể chiến sĩ, đồng bào trong ngày Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc trở thành biểu tượng lịch sử, mãi mãi trường tồn và đẹp nhất trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Giây phút lịch sử ấy, không có khoảng cách giữa lãnh tụ và nhân dân, chỉ có hình ảnh của một dân tộc đứng lên tuyên bố “quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” chính đáng của mình trước toàn thể nhân loại.

Không dừng lại ở một tuyên bố pháp lý về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, không chỉ là khát vọng của dân tộc đã được thực hiện, trong bản Tuyên ngôn công bố trong ngày độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định rõ: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó là lời thề thiêng liêng, thể hiện ý chí sắt son và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc của cả người dân Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả cách mạng, đồng thời là định hướng hành động cho cả nước trong suốt những năm tháng kháng chiến và kiến quốc sau này.

Đã 80 năm trôi qua kể từ Tết Độc lập đầu tiên, nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài Ba Đình vẫn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam như một biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử từ lễ đài Ba Đình năm 1945 đến một Việt Nam độc lập, hội nhập và phát triển hôm nay, càng thấy rõ hơn chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Độc lập ngày nay không chỉ là thoát khỏi ách đô hộ, mà còn là làm chủ vận mệnh, là sáng tạo tương lai.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, kinh tế tri thức và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại – từ tư tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đến phương pháp lãnh đạo gần dân, vì dân – vẫn giữ nguyên tính thời sự và sức sống. Sự lãnh đạo sáng suốt, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố then chốt đưa đất nước vượt qua thử thách, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.” Đó cũng là khát vọng của cả một dân tộc, là chân lý soi đường cho muôn triệu trái tim Việt Nam.