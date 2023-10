Thẩm phán Mỹ tuyên phạt ông Donald Trump 5.000 USD vì chống lệnh tòa án

(Ngày Nay) - Trong phiên xét xử dân sự ngày 20/10, Thẩm phán Arthur Engoron tại tòa án New York của Mỹ đã tuyên phạt cựu Tổng thống Donald Trump 5.000 USD vì không tuân thủ một phần phán quyết trước đó, đồng thời cảnh báo chính trị gia này có thể bị phạt tù vì những vi phạm trong tương lai.

Theo phán quyết của tòa, Chủ tọa, Thẩm phán Engoron đã yêu cầu ông Trump trong vòng 10 ngày tới phải nộp khoản tiền phạt trên cho Quỹ Bảo vệ khách hàng của Văn phòng luật sư New York. Vị thẩm phán này cảnh báo rằng những vi phạm trong tương lai, dù cố ý hay vô tình, sẽ khiến cựu tổng thống Mỹ phải chịu các biện pháp xử phạt nghiêm ngặt hơn. Trong các biện pháp xử phạt đó có thể có (và không giới hạn) các hình phạt tài chính lớn hơn nếu ông Trump không tuân thủ phán quyết của tòa, thậm chí chính trị gia này có thể bị bắt giam theo Luật Tư pháp New York. Thẩm phán Engoron cũng đã khiển trách các luật sư của cựu Tổng thống vi phạm lệnh của tòa, đồng thời cảnh báo những hành vi như vậy có thể dẫn đến án tù.

Trước đó, vào ngày 3/10 năm nay, Thẩm phán Engoron đã ra lệnh yêu cầu ông Trump không bình phẩm bất kỳ nhân viên nào của tòa án. Động thái này diễn ra sau khi cựu Tổng thống đăng bài và ảnh trên mạng xã hội Truth Social, công kích thư ký của ông Engoron là bạn gái của nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ nắm đa số ghế tại Thượng viện Mỹ. Bài đăng đã bị xóa khỏi tài khoản cá nhân của ông Trump trên trang Truth Social ngay sau khi lệnh cấm được ban hành. Tuy nhiên, thông tin này vẫn tồn tại trên trang web chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump trong 17 ngày, cho đến khi tòa yêu cầu gỡ bỏ bài đăng đó vào ngày 19/10.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu trong đề cử ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024, cùng 2 con trai lớn đang phải hầu tòa tại bang New York do các cáo buộc khai khống tài sản để thu lợi bất chính. Cụ thể, Tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc ông Trump cùng các cộng sự đã "thổi phồng" tài sản thêm 17-35%, tương đương khoảng 812 triệu-2,2 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2021, nhằm hưởng các khoản vay ngân hàng ưu đãi và hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.