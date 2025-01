Thị trường làm đẹp cuối năm: Vàng thau lẫn lộn - Bài 3: Phòng khám thẩm mỹ Tony An An hút mỡ bụng chui

(Ngày Nay) - Được cấp phép là phòng khám nhưng thẩm mỹ Tony An An lại “biến tướng” sau cấp phép bằng việc cung cấp cả dịch vụ đại phẫu. Việc hút mỡ chui nếu không có sự vào cuộc nhanh chóng từ chính quyền, tai biến thẩm mỹ thậm chí tử vong xảy đến với khách hàng là điều không thể tránh khỏi.

Nguy hiểm chực chờ

Tháng 6/2024, một phụ nữ 46 tuổi bị biến chứng sau tiêm filler tại địa chỉ số 515 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10. Qua xác minh Sở Y tế phát hiện vụ việc có liên quan đến tài khoản mạng xã hội có tên “Tony An An” và “Thẩm mỹ viện Tony An An”. Sau kiểm tra và xử phạt, tháng 8/2024 Sở Y tế TP HCM cấp giấy phép hoạt động số 10407/HCM- GPHĐ cho phòng khám thẩm mỹ Tony An An tại địa chỉ 324/12 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 10. Tại đây, có một điều dưỡng và ba bác sĩ đăng ký hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ với Sở Y tế gồm: Vũ Đình Huân, Nguyễn Duy Quang, Lê Thị Hồng Phượng. Về mặt giấy tờ là vậy, song sau cấp phép thì hoạt động thẩm mỹ ở cơ sở này bắt đầu “biến tướng”.

Hiện trên không gian mạng, các trang fanpage có tên “Chuyên cân chỉnh khuôn mặt”, “Tony An An”, “thẩm mỹ viện Tony An An”…và một số tài khoản tiktok thường xuyên đăng tải các đoạn video về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, nổi bật nhất là dịch vụ “hút mỡ cấy mặt” tại phòng khám thẩm mỹ Tony An An. Ở một số clips cho thấy sự nhốn nháo trong phòng mổ với cảnh đông đúc nhân sự và khách hàng đứng, nằm la liệt.

Người thường xuất hiện trong những đoạn clips này là ông Võ Văn An chủ thẩm mỹ Tony An An. Ở các bình luận của người xem trên tiktok, đa phần gọi ông này là “bác sĩ” hoặc “bác An” vì thấy ông mặc áo blouse, có khi lại khoác áo phòng mổ nên nhầm tưởng. Thực tế, bản thân ông An trước đây chỉ là một người làm nghề cắt tóc. Ông An không nhận mình là bác sĩ nhưng do cách ăn mặc, một chút thẩm mỹ trên gương mặt và lối nói chuyện duyên dáng khiến ông được người xem qua mạng tin tưởng.

Chính việc quảng cáo của ông An đã đánh trúng vào tâm lý khách hàng nên phòng khám thẩm mỹ dù mới chỉ được cấp phép 4 tháng và từng bị Sở Y tế bêu tên nhưng khách hàng từ các tỉnh vẫn nườm nượp kéo đến.

Trong vai khách hàng, tháng 12/2024 chúng tôi đến để thăm khám với mong muốn được cân chỉnh khuôn mặt. Tại đây, một nhân sự được giới thiệu là “bác sĩ Hùng” đã khám vùng mặt và bụng cho chúng tôi. Hút mỡ bụng để cấy lên mặt, căng da, cắt mí là những dịch vụ mà ông Hùng tư vấn cho chúng tôi thực hiện. Theo ông Hùng, sau khi chúng tôi đóng tiền thì sẽ khám sức khoẻ, làm xét nghiệm, sau đó bác sĩ sẽ hút mỡ bụng ở tầng trên. Ông Hùng giới thiệu một ca phẫu thuật sẽ có 6 bác sĩ trong đó có bác sĩ căng da, bác sĩ cắt mí, bác sĩ cấy mỡ… mỗi người phụ trách từng khâu. Sau khi phẫu thuật xong sẽ được chuyển đến phòng lưu trú để nằm lại qua đêm theo dõi sức khoẻ, có điều dưỡng chăm sóc sau phẫu thuật và phục vụ thức ăn.

Tiếp tục theo chân các nhân viên đi tham quan cơ sở, khi lên lầu 3, chúng tôi thấy một phòng lưu trú đang có vài bệnh nhân nằm cho người mặc trang phục điều dưỡng rửa vết thương. Ở một phòng khác, một người cũng trong trang phục điều dưỡng đang tiêm vào vùng mặt khách hàng. “Trên lầu 4 có 8 phòng mổ, hôm nay khách đông quá nên các bác sĩ đang phải hoạt động hết công suất”- nhân viên phòng khám Tony An An cho hay.

Tra cứu danh mục kỹ thuật được cấp phép cho phòng khám thẩm mỹ Tony An An, phóng viên thấy không có dịch vụ hút mỡ bụng. Theo các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy, hút mỡ bụng dù hút nhiều hay ít đều có thể xảy ra những biến chứng, trong đó quan trọng nhất là thuyên tắc tĩnh mạch chi dưới dẫn đến đột quỵ, suy hô hấp, ngưng thở... Một thực tế nhiều trường hợp gặp phải khi làm đẹp là không biết rõ về người thực hiện phẫu thuật cho mình, không biết nơi mình làm có được phép thực hiện dịch vụ đó hay không. Nếu xảy ra sự cố thì không rõ ai là người chịu trách nhiệm.

Sau kiểm tra, xử phạt là gì?

Thực hiện dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, đăng ký giấy phép phòng khám với quy mô nhỏ, nhân sự ít nhưng sau cấp phép “biến tướng” như một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ với việc lưu trú bệnh nhân qua đêm trái phép cùng hàng loạt người được giới thiệu là bác sĩ đang phẫu thuật chui tại cơ sở…Toàn bộ những góc khuất mà phóng viên ghi nhận thực tế tại phòng khám thẩm mỹ An An cho thấy đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải vào cuộc, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Tay ngang ngành tóc rẽ hướng sang kinh doanh thẩm mỹ, không có kiến thức chuyên môn y khoa nhưng mỗi video xuất hiện trên mạng xã hội đều tư vấn rất hùng hồn. Bỏ tiền ra để thuê các bác sĩ về mổ cho khách hàng nhưng lại không đăng ký hành nghề với Sở Y tế, thậm chí hút mỡ chui…phải chăng ông An đang quá vô tư hay vì món lợi nhuận khổng lồ mà ngành thẩm mỹ đem lại nên đã nhắm mắt làm liều, xem nhẹ sức khoẻ và tính mạng của người khác. Dường như, cái chết đang chực chờ báo trước với mỗi khách hàng khi đến phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở này.

Tháng 7 vừa qua, UBND quận 10 dành 45 ngày cao điểm tổng kiểm tra các cơ sở hoạt động không phép trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ. Hàng loạt cơ sở đã bị tước giấy phép hoạt động, gắn biển đỏ cảnh báo người dân. Thế nhưng, hiện tại tình trạng hoạt động biến tướng, địa điểm không phép, người hành nghề không có tay nghề…vẫn nhan nhản. Dư luận đặt câu hỏi, sau kiểm tra, xử phạt sẽ là gì?

Trường hợp phòng khám thẩm mỹ Tony An An mà chúng tôi đề cập đến, dù đã từng bị xử lý sai phạm. Sau đó, lại đến quá trình kiểm tra để hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép nhưng đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện được những biến tướng đang xảy ra ở phòng khám này.

Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực làm đẹp hiện nay đang diễn ra vô cùng phức tạp. Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân, rất cần sự can thiệp mạnh mẽ từ UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan. Đặc biệt, các đơn vị quản lý tại địa phương cần có sự giám sát chặt chẽ hơn, để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Bài 4: Ớn lạnh dịch vụ tiêm môi bằng máu của chân mày phong thuỷ Viên Viên