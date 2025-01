Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Bắc Giang

(Ngày Nay) - Ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh: Nghệ An và Bắc Giang.

Cụ thể, tại Quyết định số 52/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 57/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974; quê quán huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Quyết định số 58/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Nguyễn Việt Oanh sinh năm 1980, quê quán huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ chuyên môn Đại học Giao thông vận tải (ngành Xây dựng cầu đường), Đại học Thái Nguyên (ngành Luật Kinh tế), Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

Ông Nguyễn Việt Oanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang; Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang./.