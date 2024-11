Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, dột nát

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Khai mạc Phiên họp đúng vào tháng “Vì người nghèo”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu sẽ yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo tới cấp xã để thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để không chỉ huy động, phân bổ nguồn lực, huy động nhân lực, vật lực tổ chức thực hiện mà còn phải đôn đốc, giám sát, kiểm tra.

Thủ tướng nêu rõ, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ, các ngành, các địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và nhân dân, thời gian qua, cả nước đã giúp cho khoảng 340 nghìn hộ người có công với cách mạng và trên 800 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, an toàn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, đến nay cả nước còn khoảng trên 315 nghìn hộ có khó khăn về nhà ở, trong đó khoảng 106 nghìn hộ người có công, 46 nghìn hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và 153 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo khác.

Để cải thiện ngôi nhà đảm bảo an toàn, ổn định để “an cư, lạc nghiệp”, góp phần thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cả nước quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu: hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phiên họp thảo luận, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng chỉ đạo để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình, bảo đảm hoàn thành trong năm 2025; phân tích, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành mục tiêu vào năm 2025, trong đó lưu ý bảo đảm tinh thần “5 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đặc biệt, xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, các hộ gia đình được hỗ trợ.

Thủ tướng nhấn mạnh, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước là giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, song việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không phải công việc riêng của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc mà là công việc chung của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, đặc biệt là sức mạnh của toàn dân, với tâm đức của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp. Cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp..., người nghèo cần cố gắng, nỗ lực, cộng đồng ở địa phương giúp đỡ, với tinh thần "ai có gì giúp nấy", “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, "tương thân, tương ái", “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, "lá lành đùm lá rách", “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, không trông chờ, ỷ lại; tất cả phải chủ động, tích cực.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, cả nước còn khoảng 106 nghìn hộ người có công có khó khăn về nhà ở. Với mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/nhà và mức hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng/nhà, cần khoảng 4 nghìn tỷ đồng. Thường trực Chính phủ đã họp thống nhất chính sách hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ước tính đến hết năm 2024, tổng số hộ được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình là 60 nghìn hộ, ngân sách trung ương đã bố trí hơn 2,3 nghìn tỷ đồng; đề xuất năm 2025 bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương là hơn 1.266 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa khoảng gần 40.000 căn còn lại.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay, cả nước đã hỗ trợ được khoảng 18.200 căn cho các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi; dự kiến năm 2025 sẽ hỗ trợ khoảng 21.800 căn nhà với tổng kinh phí khoảng hơn 673,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau Lễ phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", các địa phương đã tổ chức triển khai, với tổng số kinh phí đã huy động được khoảng hơn 44 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào ngày 5/10/2024 được nhân dân đánh giá cao, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, làm lay động lòng người, được các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, người dân ủng hộ; kết thúc Chương trình, tổng số tiền huy động được là 5.932 tỷ đồng…