Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar

(Ngày Nay) - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, Josep Borrell, đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên triển khai quân đội sang Nga để hỗ trợ cuộc xung đột với Ukraine.

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo năm 2023 ghi nhận 8,2 triệu ca mắc bệnh lao mới trên toàn thế giới, mức cao nhất kể từ khi căn bệnh này được theo dõi trên toàn cầu năm 1995.

(Ngày Nay) - Gia đình sư tử biển Lạc Lạc - An An là những “siêu sao” của Thủy cung Lotte World Hà Nội, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu, sự thân thiện, và tình cảm mà gia đình nhỏ này dành cho những người chăm sóc.

(Ngày Nay) - Chùa Tà Ngáo theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, tọa lạc tại sóc Tà Ngáo, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là ngôi chùa có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tiêu biểu, đặc trưng cho lối kiến trúc chùa tháp của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở Nam Bộ. Với hơn 200 năm tuổi, chùa Tà Ngáo còn là nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý về tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer của tỉnh An Giang.