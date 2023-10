Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ kiều bào tại Saudi Arabia

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng, cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia lúc đông nhất có tới 20.000 người, hiện nay có khoảng 5.000 người, song không có người định cư mà chủ yếu là công tác, làm việc tại Saudi Arabia. Bà con phần lớn sinh sống, làm việc tại thủ đô Riyadh và các tỉnh, thành phố phía Đông của Saudi Arabia. Cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia chăm chỉ làm việc, tuân thủ tốt luật pháp sở tại và nhiều người thành đạt. Bà con được bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp; đoàn kết, gắn bó, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng để thắt chặt thêm tình cảm quê hương.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành cho bà con; đồng thời bày tỏ vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước, cũng như trong quan hệ Việt Nam – Saudi Arabia; tin tưởng trong thời gian tới, đất nước và mối quan hệ Việt Nam – Saudi Arabia sẽ phát triển lên tầm cao mới. Qua đó, cộng đồng người Việt có cơ hội nhiều hơn để phát triển và gắn bó với quê hương.

Bà con mong muốn Việt Nam và Saudi Arabia sớm có các thỏa thuận ở mức cao hơn nữa trong các lĩnh vực, thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Saudi Arabia, nhất là các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực; hợp tác về lao động, việc làm; đơn giản hóa các thủ tục để bà con làm việc, đi lại giữa hai nước thuận lợi hơn.

Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo tới các đại biểu về chuyến công tác lần này của Thủ tướng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tới Saudi Arabia; nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao ASEAN – GCC có tính chất lịch sử và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự đã đóng góp vào thành công tốt đẹp của hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đã đề xuất thúc đẩy 3 kết nối gồm: kết nối con người, văn hóa, lao động; kết nối thương mại, đầu tư, du lịch; kết nối hạ tầng, thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược.

Thông tin tới cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia về tình hình trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau nhiều thập niên kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã thực hiện công cuộc Đổi Mới để phát triển kinh tế - xã hội. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi Mới, đến nay “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định.

Việt Nam có quy mô nền kinh tế đứng khoảng thứ 40 và nằm trong top 20 nước dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất nhập khẩu; đã ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do kết nối với hơn 60 đối tác; giá trị thương hiệu quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đứng thứ 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia.

Việt Nam được nhiều nước, tổ chức quốc tế uy tín, trong đó có các nước Vùng Vịnh, đánh giá cao về vị trí, vai trò, uy tín và kết quả, triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam; mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.

Cùng với đó, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, toàn diện; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao.

Về quan hệ song phương Việt Nam - Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Saudi Arabia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đạt được nhiều bước tiến tích cực. Thủ tướng khẳng định: “Đây là những nền tảng quan trọng để bà con tự hào, yên tâm làm ăn, sinh sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; luôn hướng về gia đình, quê hương, đất nước và góp phần xây dựng, vun đắp quan hệ Việt Nam – Saudi Arabia”.

Đánh giá cao những bước phát triển và vai trò, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn của bà con; đánh giá cao và cảm ơn bà con đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Saudi Arabia nói riêng. Đảng, Nhà nước không có mong muốn và mục tiêu nào cao hơn là xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, trong đó có đồng bào ta ở nước ngoài; khẳng định, đồng bào ta ở nước ngoài nói chung và bà con ở Saudi Arabia nói riêng “là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.



Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng cộng đồng người Việt tại Saudi Arabia đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Anh, chị, em Đại sứ quán phải quan tâm, chăm lo công việc của bà con như công việc của người thân của mình”.

Thủ tướng Chính phủ mong bà con tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán ta tại Saudi Arabia, duy trì vai trò nòng cốt quy tụ, gắn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trước hết là chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của người Việt ở Saudi Arabia, để “ai cũng có cơ hội thích ứng; ai cũng có cơ hội phát triển; không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời, thấu đáo.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – GCC và thăm Saudi Arabia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam lên đường rời Saudi Arabia về nước.