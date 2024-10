Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Venezuela

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela, mong muốn đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đánh giá cao những kết quả kinh tế, xã hội của Venezuela gần đây, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Venezuela sẽ vượt qua thách thức, khó khăn, đạt được những thành tựu mới, vì hoà bình, ổn định và phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Venezuela.

Tổng thống Venezuela chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thập kỷ qua; bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Tổng thống Maduro khẳng định coi trọng mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với Việt Nam; mong muốn tăng cường chia sẻ và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển; đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước sâu sắc, hiệu quả và toàn diện hơn nữa. Hai bên nhất trí sớm tiến hành phiên họp của Uỷ ban Liên Chính phủ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thoả thuận hợp tác đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, viễn thông; và xem xét khả năng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng.

Thống nhất sẽ tăng cường kết nối văn hoá, thế hệ trẻ hai nước; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989-2024), hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, vấn đề Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Tổng thống Venezuela đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời tới Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam sớm sang thăm Venezuela; Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Nicolas Maduro thăm Việt Nam thời gian tới.